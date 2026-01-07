जम्मू-कश्मीर में 32.29 प्रतिशत घरों में आज भी पानी नहीं, अन्य जल स्रोतों पर हैं निर्भर, जानिए क्या है जमीनी हकीकत

अंचल सिंह, जम्मू। करोड़ों खर्च करने के बावजूद प्रदेश में अभी भी 32.29 प्रतिशत घरों को नल से पानी नहीं मिल पाया। सिर्फ एक जिला श्रीनगर ही शत-प्रतिशत हर घर नल होने के लिए प्रमाणित किया गया है। ऐसे में भी पानी की रूटीन में जांच नहीं हो पाती। अधिकतर घरों में बिना फिल्ट्रेशन के ही पानी पहुंच रहा है।

जम्मू शहर की हालत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि करीब 15 लाख की आबादी वाले शहर में सिर्फ तीन फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जिससे जम्मू पूर्व और पश्चिम के कुछ क्षेत्राें में ही आपूर्ति होती है। शेष आपूर्ति ट्यूबवेल अथवा कुछ ओवर हैड टैंक से हो रही है।

हद तो यह है कि ओएचटी अथवा ट्यूबवेल से घरों तक पहुंचने वाले पानी की जांच कभी भी मुहल्लों अथवा घरों से नही की गई। जल शक्ति विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जम्मू जिले में 1,89,120 घर हैं जिनमें से 1,26,170 यानि 66.71 प्रतिशत घरों में नल से पानी पहुंच रहा है। शेष 32.29 प्रतिशत घर आज भी अन्य जल स्रोतों से गुजारा कर रहे हैं। इससे पानी की गुणवत्ता और जन स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ का अंदाजा लग जाता है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 20 जिलों में से एक जिले श्रीनगर को शत-प्रतिशत हर घर नल से जोड़ा प्रमाणित कर दिया गया है । प्रदेश में कुल 6251 गांव हैं जिनमें से 2295 में हर घर में नल से पानी मिलना शुरू हो गया है जबकि 3873 में जलापूर्ति योजना प्रगति पर है। शेष 83 गांवों में जलापूर्ति शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं सरकार ने प्रमाणित किया है कि प्रदेश में 867 गांवों को हर घर नल जोड़ा जा चुका है जो 62.87 प्रतिशत बनता है।

प्रदेश में हर घर नल की स्थिति जिला 100% नल कनेक्शन की रिपोर्ट वाले प्रमाणित गांवों का प्रतिशत जम्मू 108 30 27.78

कठुआ 49 32 65.31

किश्तवाड़ 15 6 40.00

डोडा 84 62 73.81

पुंछ 13 0 0.00

राजौरी 26 9 34.62

रामबन 22 10 50.00

रियासी 85 23 27.06

सांबा 129 55 42.64

ऊधमपुर 48 26 54.17

श्रीनगर 16 16 100.00

बारामूला 163 121 74.23

बडगाम 81 44 54.32

अनंतनाग 111 95 85.59

बांदीपुरा 27 18 66.67

गांदरबल 129 115 89.15

कुलगाम 70 55 78.57

कुपवाड़ा 22 11 50.00

पुलवामा 106 92 86.79

शोपियां 77 47 61.04

कुल 1379 867 62.87 प्रदेश में हर घर नल की स्थिति जिला कुल घर नल से जुड़े घर प्रतिशत