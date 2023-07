Jammu: तवी नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसी जेसीबी, ऑपरेटर व हेल्पर सुरक्षित बचाए गए

समरोली इलाके में पीएमजीएसवाई सड़क का काम कर रही जेसीबी मशीन तवी नदी में अचानक आई बाढ़ में फंस गई। मशीन के साथ आपरेटर भी उसमें फंस गए। पुलिस ने सेना की मदद से दोनों आपरेटरों को सुरक्षित बचा लिया। गौरतलब है कि शनिवार को एक जेसीबी मशीन नई पीएमजीएसवाई सड़क के निर्माण के लिए पुलिया बनने के लिए कटाई का काम कर रही थी।

तवी नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसी जेसीबी

ऊधमपुर जागरण संवाददाता। समरोली इलाके में पीएमजीएसवाई सड़क का काम कर रही जेसीबी मशीन तवी नदी में अचानक आई बाढ़ में फंस गई। मशीन के साथ आपरेटर भी उसमें फंस गए। पुलिस ने सेना की मदद से दोनों आपरेटरों को सुरक्षित बचा लिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ऊधमपुर और चिनैनी सीमा पर समरोली इलाके में शनिवार को एक जेसीबी मशीन नई पीएमजीएसवाई सड़क के निर्माण के लिए पुलिया बनने के लिए कटाई का काम कर रही थी। वहीं शाम साढ़े चार बजे के करीब अचानक तवी नदी में पानी का जल स्तर बढ़ने से आई बाढ़ की वजह से जेसीबी मशीन के साथ काम कर रहे आपरेटर व हेल्पर दोनों फंस गए। आपरेटर व हेल्पर ने मदद के लिए शोर मचाया। जिसे सुन कर आसपास मौजूद लोग मदद के लिए पहुंचे तो सही लेकिन पानी के बढ़ते जल स्तर की वजह से वह मदद नहीं कर सके। सूचना मिलते ही ऊधमपुर थाना प्रभारी रघुवीर चौधरी के साथ चिनैनी थाना प्रभारी सुरेश्वर देव सिंह पुलिस टीम,सीआरपीएफ व एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ व पुलिस ने संयुक्त प्रयास बचाव अभियान चला कर जेसीबी में फंसे आपरेटर व हेल्पर दोनों को आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों तक रस्सियां फेंक कर उनको सुरक्षित बचा लिया। बचाए गए लोगों की पहचान गैड़ां तालाब में रह रहे मोहम्मद मोहम्मद(42) जलीम पुत्र अब्दुल करीम निवासी लाटी व शशी मोहन(23) पुत्र अशोक कुमार निवासी जगानू बताई है। इस बारे में एसएचओ चिनैनी सुरेश्वर देव सिंह ने बताया कि दोनों पीएमजीएसवाई सड़क के निर्माण के लिए काम कर रहे थे। इसी बीच अचानक बाढ़ आने से दोनों फंस गए। दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया है।

