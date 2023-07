Jammu Kashmir News: इशफाक अहमद भारतीय अंडर 16 फुटबाल टीम के बने कोच, एआइएफएफ की हुई वर्चुअल बैठक

Jammu Kashmir News पूर्व फुटबालर इशफाक अहमद को भारत की अंडर 16 फुटबाल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन (एआइएफएफ) की तकनीकी कमेटी के सदस्यों की वर्चुअल बैठक वीरवार को हुई। बैठक चेयरमैन आइएम विजयन की अध्यक्षता में हुई।

इशफाक अहमद भारतीय अंडर 16 फुटबाल टीम के बने कोच, एआइएफएफ की हुई वर्चुअल बैठक

जम्मू, जागरण संवाददाता। केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व फुटबालर इशफाक अहमद को भारत की अंडर 16 फुटबाल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन (एआइएफएफ) की तकनीकी कमेटी के सदस्यों की वर्चुअल बैठक वीरवार को हुई। इसमें भारत की सीनियर महिला एवं पुरुषों की अंडर 16 टीम के लिए कोचिंग स्टाफ की नियुक्ति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। महिला टीम का हैड कोच किया नियुक्‍त बैठक चेयरमैन आइएम विजयन की अध्यक्षता में हुई। इसमें कमेटी के सदस्यों पिंकी बोम्पाल मगर, क्लामेक्स लारेंस, जम्मू कश्मीर के पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबालर अरुण मल्होत्रा, हरजेंद्र सिंह और इयुगिनिसन लिंगदोह ने भाग लिया। तकनीकी कमेटी के निदेशक शब्बीर पाशा ने बताया कि वर्चुअल बैठक में काफी लंबे विचार विमर्श करने के उपरांत एंथोनी एंड्रयु को सीनियर महिला टीम का हैड कोच नियुक्त किया गया। इस पर सभी ने सहमति जताई। सभी सदस्‍यों ने इस पर जताई राय इस दौरान जम्मू कश्मीर के अरुण मल्होत्रा ने भारत की अंडर 16 फुटबाल टीम के लिए प्रदेश के फुटबालर एवं कोच इशफाक अहमद का कोच के रूप में नाम सुझाया। सभी सदस्यों ने इस पर एक राय बनाते हुए इशफाक की नियुक्ति को हरी झंडी दिखाई। राजन मेनी और फिरोज शरीफ को सहायक कोच और गोलकीपर कोच नियुक्त किया गया। वियजन ने उम्मीद जताई कि इन नियुक्तियों से जल्द ही भारत में फुटबाल का एक नया दौर शुरू होगा। सीनियर महिला टीम 26 अक्टूबर से पहली नवंबर तक एएफसी ओलिंपिक क्वालीफाइ के दूसरे दौर के मुकाबले खेलेगी। इसके अलावा भारतीय अंडर 16 फुटबाल टीम भूटान में 1 सिंतबर से शुरू होने वाली सैफ अंडर 16 मुकाबले खेलेगी। उम्मीद है कि दोनों टीमें आशा के अनुरूप प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेंगी।

Edited By: Himani Sharma