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    15 अगस्त पर सुरक्षा को लेकर जम्मू-कश्मीर में बदला ट्रैफिक प्लान, यात्रा से पहले पढ़ें नई एडवाइजरी

    By Dinesh Mahajan Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:47 AM (GMT+05:30)

    स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जम्मू में यातायात और पार्किंग व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पुलिस ने 29 पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं और कई मार्गों ...और पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बदली ट्रैफिक व्यवस्था (File Photo)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बदली ट्रैफिक व्यवस्था (File Photo)


    HighLights

    1. स्वतंत्रता दिवस समारोह हेतु जम्मू में यातायात व पार्किंग में बदलाव।

    2. एमए स्टेडियम के मुख्य समारोह के लिए 29 पार्किंग स्थल।

    3. शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को लेकर जम्मू शहर में यातायात और पार्किंग व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मौलाना आजाद (एमए) स्टेडियम जम्मू में होने वाले मुख्य समारोह को देखते हुए यातायात पुलिस ने आम लोगों, प्रतिभागियों, आमंत्रितों और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सुविधा के लिए 29 पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं। साथ ही शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा।

    एमए स्टेडियम की वीआइपी पार्किंग के लिए प्रवेश नवाबाद पुलिस स्टेशन से सटे गेट से होगा। आम जनता के बिना पास वाले वाहनों को समारोह स्थल की ओर निर्धारित कट आफ प्वाइंट से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी।

    इसके लिए बिक्रम चौक, कैनाल हेड, जेपी चौक और शाकुंतला क्रासिंग को कट आफ प्वाइंट बनाया गया है, जहां से आगे वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताए गए वैकल्पिक मार्ग और पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करना होगा।

    इन स्थानों पर होगी पार्किंग

    आम लोगों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों में जम्मू क्लब, जम्मू विवि, जीजीएम साइंस कालेज के पीर बाबा ग्राउंड, हाकी व क्रिकेट ग्राउंड, कामर्स कालेज ग्राउंड, ओल्ड यूनिवर्सिटी कैंपस, पाल्म आइलैंड, बीबी चांद कौर गुरुद्वारा पार्किंग, ड्राई फ्रूट मंडी जेवेल, जेवेल सिनेमा के सामने जेडीए पार्किंग, अभिनव थियेटर, जेडीए बस स्टैंड पार्किंग, रणबीर मार्केट, इंद्रा चौक, बांदा बहादुर सिंह चौक, बिक्रम चौक स्थित जेकेआरटीसी यार्ड, सरकारी बायज पालिटेक्निक कालेज, कला केंद्र, एमएएम कालेज, तवी नदी के दोनों किनारे अन्य स्थान शामिल हैं।

    इन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध

    स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ग्रीन बेल्ट पार्क से विजिलेंस रोटरी होते हुए बिक्रम चौक तक फ्लाईओवर का हिस्सा, तवी पुल की अप ट्यूब और भगत सिंह चौक से जेवेल चौक तक का मार्ग प्रतिबंधित रहेगा।

    परेड व सांस्कृतिक दल इन मार्गों से आएंगे

    परेड और सांस्कृतिक दलों को लेकर आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। अखनूर-तालाब तिल्लो की तरफ से आने वाले वाहनों को कैनाल हेड से चौथी तवी पुलिया, भगवती नगर, वेयर हाउस, एशिया क्रासिंग और बिक्रम चौक होते हुए तवी पुल की ओर भेजा जाएगा।

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    वहीं नगरोटा, पुराने शहर और जानीपुर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए बीसी रोड, ज्वेल चौक, डोगरा चौक और तवी पुल का मार्ग निर्धारित किया गया है।

    बाहरी क्षेत्रों से आने वाली बसों के लिए डायवर्जन

    कठुआ, सांबा, बाड़ी ब्राह्मणा, श्रीनगर, ऊधमपुर, कटड़ा, डोडा, बनिहाल, राजौरी, पुंछ, आरएसपुरा, मीरां साहिब, बिश्नाह, गंग्याल और फलायां मंडाल से आने वाली बसों व यात्री वाहनों को कुंजवानी चौक, टीसीपी नगरोटा, नरवाल, बाग-ए-बाहू क्रासिंग, सतवारी चौक, गांधी नगर मेन स्टाप, एशिया क्रासिंग, भगवती नगर रोटरी, बक्शी नगर और कैनाल हेड आदि वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा।

    शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने वाले लोगों के लिए गुज्जर नगर पुल, सिद्धड़ा पुल और चौथी तवी पुलिया, भगवती नगर को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, हालांकि इन मार्गों पर लागू डायवर्जन का पालन करना होगा। सिटी नार्थ से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या जम्मू शहर के दक्षिणी हिस्से की ओर जाने वाले लोगों को इंदिरा चौक-जेपी चौक-विवेकानंद चौक-गुज्जर नगर पुल मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है।

    अखनूर, तालाब तिल्लो और पलौड़ा की ओर जाने वालों को चौथी तवी पुलिया से भगवती नगर अथवा कैनाल हेड होकर जाने की सलाह दी गई है।