जम्मू के सभी होटलों का नए सिरे से होगा ऑडिट, सुरक्षा मानकों की समीक्षा होगी

जागरण संवाददाता, जम्मू। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के बाद जम्मू शहर की तंग गलियों-बाजार में कुकरमुत्तों की तरह चल रहे होटल-रेस्तरां की तस्वीर उजागर होने के बाद पर्यटन विभाग जम्मू हरकत में आ गया है। अब विभाग ने इन होटलों व रेस्तरां से निपटने की प्रकिया शुरू कर दी है। अब जम्मू के सभी होटलों का नए सिरे से आडिट होगा और सुरक्षा मानकों की जांच होगी। इसके लिए विभाग ने टीम गठित कर दी है। दैनिक जागरण सिर्फ अखबार ही नहीं बल्कि मित्र भी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को उजागर कर उसके समाधान कराने में अहम भूमिका निभाता रहा है। जागरण ने अपने मंगलवार के संस्करण में आग से खेल रहे तंग गलियों में कुकरमुत्तों की तरह खुले होटल व रेस्तरां शीर्षक से समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किा था। यह बताया गया था कि किस तरह से शहर की तंग गलियों-बाजार में ये होटल-रेस्तरां चल रहे हैं। अगर दुर्घटनावश कहीं आग की कोई घटना हो जाती है तो उस पर काबू पाना कितना मुश्किल होगा।

ये होटल-रेस्तरां ऐसे तंग इलाकों में है, जहां अग्निशमन विभाग की टीमों का पहुंचना भी संभव नहीं है। शहर में दर्जनों होटल ऐसे है, जिन्होंने अनिवार्य एनओसी भी हासिल नहीं की है और भगवान भरोसे ही यहां कारोबार चल रहा है। शहर की होटल इंडस्ट्री की यह तस्वीर उजागर होने के बाद पर्यटन विभाग जम्मू हरकत में आ गया हैं।