    जम्मू सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्टेंट चोरी मामले में उठे कई सवाल, चुप क्यों रहा प्रबंधन, जानिए क्या है पूरा सच?

    By ROHIT JANDIYALEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:04 PM (IST)

    जम्मू के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्टेंट चोरी का मामला सामने आने से कई सवाल उठ रहे हैं। मामले में अस्पताल प्रबंधन की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। ...और पढ़ें

    सचिव डॉ. सैयद आबिद शाह ने कहा कि स्टेंट चोरी मामले की जांच की जा रही है। फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू जम्मू के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में हृदय संबंधी उपकरणों की आपूर्ति रोके जाने का मामला बेशक फिलहाल हल कर दिया गया हो लेकिन इसने कई अन्य समस्याओं को भी उजागर कर दिया है। इनमें अस्पताल से स्टेंट चोरी होने का मामला प्रमुख है। डाक्टरों का कहना है कि अगर ऐसा होता था तो पहले इस मुद्दे पर सब चुप क्यों थे।

    सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चार से पांच स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को स्टंट बेचने के लिए अधिकृत किया गया था। ये सभी स्टेंट, पेसमेकर, गुब्बारे और कैथ लैब उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति करते थे। सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि यह सभी स्टेंट व अन्य कीमती सामान अपनी अपनी कंपनी का दिन में लाते थे और देर शाम को वापस ले जाते थे।

    यह अस्पताल के सीसीटीवी में भी कैद है। लेकिन अब यह आरोप है कि अस्पताल से स्टेंट चोरी होते थे। बकायदा तौर पर इसकी अपराधिक शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। इस मामलेे की जांच के अादेश भी दे दिए गए हैं। संभवता एक-दो दिनों में इसकी जांच शुरू भी हो जाए।

    सूत्रों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि इस प्रकार का मामला सामने आया हो, इससे पूर्व भी इस प्रकार का मामला जीएमसी प्रशासन के संज्ञान में आया था लेकिन इसे किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया था। एक बार फिर से अब मामला चर्चा में है। सूत्रों का यह भी कहना है कि अभी तीस करोड़ रुपयों का बकाया भी जल्दी जारी होने की कोई उम्मीद नहीं है।

    जीएमसी प्रशासन ने कैथ लैब चलाने के लिए एम्स जम्मू से सामान मंगवा लिया है। पीजीआइ चंडीगढ़ से भी सामान मंगवाया गया है। मगर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग यह चाहता है कि जिन आपूर्तिकर्ताओं ने सामान देने से मना कर दिया था, उनकी जगह पर अब नए सप्लायरों से सामान लिया जाए।स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव डा. सैयद आबिद शाह का कहना है कि कैथ लैब से स्टेंट चोरी होने का मामला सामने आया है। इसकी जांच की जा रही है।

    समय पर नहीं होता भुगतान

    जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत के तहत होने वाले उपचार के भुगतान को लेकर पहले भी विवाद रहे हैं। निजी अस्पतालों को भी भुगतान नहीं हुआ था और उन्होंने भी योजना के तहत कई दिनों तक इलाज नहीं किया था। अब इसी प्रकार का भुगतान कैथ लैब में सामान की आपूर्ति करने वालों को हुआ। इस पर अभी भी विवाद जारी है।