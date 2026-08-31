जम्मू की महिलाओं के लिए बड़ी खबर! ई-बस सफर के लिए जारी होगा पिंक कार्ड, जानिए क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी 

जागरण संवाददाता, जम्मू: जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर में महिला यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन अनुभव को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। शहर में संचालित होने वाली पर्यावरण अनुकूल ई-बसों में अब महिला यात्रियों को विशेष पिंक कार्ड जारी किए जाएंगे। सितंबर माह में इस योजना को लागू करने की तैयारी चल रही है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल, सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। पिंक कार्ड महिला यात्रियों के लिए कई मायनों में बेहद फायदेमंद साबित होगा। यह कार्ड पूरी तरह कैशलेस यात्रा की सुविधा देगा। इससे यात्रियों को खुले पैसों की झंझट या रोजाना टिकट के लिए लाइन में खड़े होने से मुक्ति मिलेगी।

बस में चढ़ते समय इलेक्ट्रानिक टिकटिंग मशीन पर केवल कार्ड टैप करते ही यात्रा सत्यापित हो जाएगी। इससे महिलाओं का समय बचेगा, बसों में भीड़ नियंत्रित रहेगी और पूरे सफर का सटीक डिजिटल रिकार्ड सुरक्षित रहेगा, जिससे यात्रा अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। दिल्ली में इन बसों में पिंक कार्ड को 16 अगस्त से अनिवार्य कर दिया गया है।

ऐसे मिलेगा पिंक कार्ड पिंक कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी काफी सरल रखी गई है। महिलाएं अपने आधार कार्ड, सक्रिय मोबाइल नंबर और बुनियादी पहचान विवरण के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकेंगी। यह सुविधा जम्मू स्मार्ट सिटी द्वारा निर्धारित बस डिपो, विशेष पंजीकरण काउंटरों और आधिकारिक डिजिटल पोर्टल या ऐप के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। विवरण के सत्यापन के बाद तुरंत संबंधित महिला यात्री के नाम से पिंक कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

बेड़े में जुड़ेंगी 100 और ई-बसें शहर के परिवहन ढांचे को विस्तार देने के लिए लाई जा रही 100 नई बसों को जम्मू की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार तैयार किया गया है। 75 बसें 7 मीटर लंबी होंगी, जो शहर के मुख्य मार्गों और भीड़भाड़ वाले गलियारों पर सुगम आवाजाही सुनिश्चित करेंगी।

वहीं, 25 छोटी ई-बसों को विशेष रूप से पुराने शहर के संकरे मार्गों और भीतरी बस्तियों के लिए तैनात किया जाएगा ताकि अंतिम छोर तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। हाल ही में 25 ई-बसों के लिए समझौता हुआ है। इसके लिए भगवती नगर में नया ई-बस डिपो भी तैयार किया जा रहा है। मौजूदा समय में जम्मू में 9 मीटर और 12 मीटर लंबी वातानुकूलचित ई-बसें चल रही हैं।

विभिन्न रूटों पर दौड़ रही ई-बसें वर्तमान में जम्मू शहर के लगभग सभी प्रमुख मार्गों पर ई-बसों का सफल संचालन हो रहा है। इनमें जम्मू रेलवे स्टेशन, जनरल बस स्टैंड, जम्मू एयरपोर्ट, बिक्रम चौक, गांधी नगर, त्रिकुटा नगर, जानीपुर, बख्शी नगर, बावे वाली माता मंदिर, रूप नगर और तालाब तिल्लो जैसे मुख्य शहरी इलाके शामिल हैं।

इसके अलावा कुंजवानी, सिदड़ा, नरवाल के साथ-साथ कटड़ा, अखनूर और आरएस पुरा जैसे उपनगरीय मार्गों पर भी ई-बसें नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। नए बेड़े और पिंक कार्ड की शुरुआत से कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।