महिलाओं का सफर होगा सेफ और स्मार्ट, जम्मू की ई-बसों में लागू होगी 'पिंक कार्ड' की व्यवस्था; पढ़ें कैसे करें अप्लाई

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर में महिला यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन अनुभव को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। शहर में संचालित होने वाली पर्यावरण अनुकूल ई-बसों में अब महिला यात्रियों को विशेष पिंक कार्ड जारी किए जाएंगे।

सितंबर माह के दूसरे पखवाड़े में योजना को लागू करने की तैयारी है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल, सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। पिंक कार्ड महिला यात्रियों के लिए कई मायनों में बेहद फायदेमंद साबित होगा। बस में चढ़ते समय इलेक्ट्रानिक टिकटिंग मशीन पर कार्ड टैप करते ही यात्रा सत्यापित होगी। इससे महिलाओं का समय बचेगा, भीड़ नियंत्रित रहेगी व सफर का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। यात्रा अधिक पारदर्शी बनेगी। दिल्ली में इन बसों में पिंक कार्ड को 16 अगस्त से अनिवार्य कर दिया गया है। बेड़े में शामिल होंगी 100 नई बसें शहर में परिवहन ढांचे को विस्तार देने के लिए लाई जा रही 100 नई बसों को जम्मू के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार तैयार किया है। 75 बसें सात मीटर लंबी होंगी, जो मुख्य मार्गों और भीड़भाड़ वाले गलियारों पर चलेंगी।

वहीं, 25 छोटी ई-बसों को विशेष रूप से पुराने शहर के संकरे मार्गों और भीतरी बस्तियों के लिए तैनात किया जाएगा, ताकि अंतिम छोर तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। हाल ही में 25 ई-बसों के लिए समझौता हुआ है। इसके लिए भगवती नगर में नया ई-बस डिपो भी तैयार किया जा रहा है। मौजूदा समय में जम्मू में नौ मीटर और 12 मीटर लंबी वातानुकूलित ई-बसें चल रही हैं।

100 नई बसों से शहर के परिवहन ढांचे को विस्तार देने की है योजना

16 अगस्त से दिल्ली की ई-बसों में अनिवार्य किया गया है पिंक कार्ड

9 और 12 मीटर लंबी वातानुकूलित ई-बसें चल रही हैं जम्मू में, मिल रही बेहतर सेवा

25 छोटी ई-बसों को तैनात किया जाएगा विशेष रूप से पुराने शहर के संकरे मार्गों में इन माध्यमों से बनेगा कार्ड, और भी सरल बनाई गई है प्रक्रिया पिंक कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी काफी सरल रखी गई है। महिलाएं अपने आधार कार्ड, सक्रिय मोबाइल नंबर और बुनियादी पहचान विवरण के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकेंगी।

यह सुविधा जम्मू स्मार्ट सिटी द्वारा निर्धारित बस डिपो, विशेष पंजीकरण काउंटरों और आधिकारिक डिजिटल पोर्टल या ऐप के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। विवरण के सत्यापन के बाद तुरंत संबंधित महिला यात्री के नाम से पिंक कार्ड जारी कर दिया जाएगा।