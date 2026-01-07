जम्मू दूरदर्शन पर संकट: सैटेलाइट डुग्गर चैनल तो मिला नहीं, दूरदर्शन चैनल से भी हाथ धोने की नौबत आई

अशोक शर्मा, जम्मू। पिछले 13 वर्षो से सैटेलाइट डुग्गर चैनल की मांग कर रहे कलाकारों को अब जम्मू दूरदर्शन से भी हाथ धोने की नौबत आन पड़ी है। फिलहाल जम्मू दूरदर्शन केंद्र के सभी भुगतान करने की जिम्मेदारी श्रीनगर दूरदर्शन को तत्काल प्रभाव से सौंप दी गई है।

अब अगर किसी भी कलाकार या जम्मू दूरदर्शन के किसी भी कर्मचारी के भुगतान को लेकर किसी किसम की परेशानी होगी तो उन्हें इसके लिए श्रीनगर दूरदर्शन जाना पड़ेगा। पहले आकाशवाणी जम्मू को क्लस्टर हेड बनाया गया था और वहीं से सभी भुगतान होते थे।

लेकिन अब जम्मू-कश्मीर के सभी दूरदर्शन केंद्रों को एक साथ लाते हुए श्रीनगर दूरदर्शन को कल्सटर हेड बनाया गया है। हालांकि फिलहाल कलाकारों की पेमेंट और कर्मचारियों के दूसरे भुगतान श्रीनगर दूरदर्शन पास गए हैं लेकिन कलाकारों को यह चिंता सताने लगी हैं कि यह सरकार का जम्मू दूरदर्शन को बंद करने की दिशा में कोई प्रयास न हो।

वर्ष 2011 के बाद से कोई बड़ी प्रोडक्शन नहीं हुई कलाकारों का कहना है कि वर्ष 2011 के बाद न तो कोई बड़ी प्रोडक्शन हुई और न ही दूरदर्शन से मान्यता प्राप्त कलाकारों को इस कदर काम मिल सका है कि उनकी पहचान भी बची रह सके। धक्के से चल रहे जम्मू दूरदर्शन ने पिछले एक दो साल में फिर से कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया था और लगने लगा था कि अब जम्मू दूरदर्शन फिर से ट्रैक पर लौट आएगा लेकिन भुगतान की जिम्मेदार दूरदर्शन श्रीनगर को बना देने से फिर से जम्मू दूरदर्शन पर खतरा मंडराने लगा है।

वरिष्ठ कलाकार जनक खजूरिया ने बताया कि वर्षाें से जम्मू के कलाकार, साहित्यकार, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन सैटेलाइट डुग्गर चैनल की मांग कर रहे हैं ताकि जम्मू संभाग की क्षेत्रीय संस्कृति, साहित्य, भाषा, लाेक संस्कृति, लोक विरासत, साहित्य का संरक्षण हो सके। उनका संगठन दूरदर्शन एप्रूवड ड्रामा आर्टिस्ट एसोसिएशन पिछले 13 वर्षो से डुग्गर चैनल की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी तमाशा देख रही है।

जम्मू संभाग के लिए डुग्गर सैटेलाइट चैनल की जरूरत है वरिष्ठ कलाकार मदन रंगीला का कहना है कि जम्मू में दूरदर्शन केंद्र जम्मू काम करने लगा था उसके बाद सरकार को इस केंद्र का महत्व समझना ही चाहिए। जम्मू और श्रीनगर की भौगोलिक स्थिति, भाषा, पर्व त्यौहार पूरी तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं। जिस तरह से कश्मीर केंद्रित सैटेलाइट काशिर चैनल कार्यरत हैं। उसी तरह जम्मू संभाग के लिए डुग्गर सैटेलाइट चैनल की जरूरत है।लेकिन जिस तरह के कदम प्रसार भारती उठा रही है।उससे तो लगता है कि जम्मू दूरदर्शन को चलाने में भी सरकार गंभीर नहीं है।

वरिष्ठ कलाकार दादा के अध्यक्ष जेएस बबली ने कहा कि डोगरा कलाकार पिछले 13 वर्षो से डुग्गर सैटेलाइट चैनल की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वह केंद्रीय मंत्रियों से लेकर जम्मू कश्मीर के लगभग हर पार्टी के नेताओं से मिले हैं। हर तरफ से आश्वासन तो मिले हैं लेकिन अब तो लग रहा है कि डुग्गर सैटेलाइट चैनल तो मिलने से रहा जम्मू दूरदर्शन भी बंद होता दिख रहा है।

जम्मू दूरदर्शन का बजट करोड़ों से लाखों में आ गया जब भुगतान श्रीनगर दूरदर्शन से होना शुरू हो गया तो फिर उनके रहमोकर्म पर ही है कि जम्मू दूरदर्शन के लिए कितना पैसा देतें हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में जम्मू दूरदर्शन का बजट दो करोड़ से ज्यादा था लेकिन अब यह बजट करोड़ों से लाखों में आ गया है। यह सरकार तो क्षेत्रीय प्रसारण को खत्म करने में जुटी हुई है।

वरिष्ठ कलाकार कुसुम टिक्कू ने बताया कि उन्होंने जम्मू दूरदर्शन के लिए सैंकड़ों धारावाहिक किए हैं लेकिन आज लोग भूल ही चुके हैं कि उन्होंने कोई धारावाहिक किया हो। यह तो शुक्र है कि वेब सीरीज और कुछ फिल्में कर रही हैं उससे उनकी पहचान तो बची हुई है लेकिन जम्मू दूरदर्शन ने तो कई वर्षो से कोई धारावाहिक बनाया ही नहीं। दूसरे सभी चैनलों का बजट कर वर्ष बढ़ता है लेकिन जम्मू दूरदर्शन का बजट लगातार कम ही होता गया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि यह दूरदर्शन कहीं बंद ही न हो जाए।

जम्मू दूरदर्शन के साथ काम किए वर्षो हो गए वरिष्ठ कलाकार सुभाष जम्वाल ने कहा कि एक समय था कि जम्मू दूरदर्शन के पास इतना काम होता था कि लगता था कि कलाकार होने से अच्छा कोई काम ही नहीं है। लेकिन अब तो उन्हें जम्मू दूरदर्शन के साथ काम किए वर्षो हो गए हैं।अब जैसे भुगतान की जिम्मेदारी श्रीनगर दूरदर्शन को सौंपी गई है। उससे तो कलाकारों की परेशानी और बढ़ जाएगी। अगर किसी कलाकार का भुगतान नहीं हुआ और उसे श्रीनगर जाना पड़ा ताे कौन कलाकार इतना खर्च कर श्रीनगर जाना पसंद करेगा। इससे तो भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा और कलाकार भी प्रताडित होगा।