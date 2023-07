Jammu: ताश के पत्तों की तरह ढह गया मकान, दरिया चिनाब में समाया; लोगों में दहशत

Jammu जम्मू में पिछले कई दिनों से जारी बारिश के बीच उफान पर पहुंचे दरिया चिनाब ने अखनूर क्षेत्र में एक मकान को अपनी चपेट में ले लिया। चंद ही सेकेंड में मकान ताश के पत्तों की तरह दरिया में समा गया जबकि बेबस लोग चुपचाप दूर खड़े होकर देखते रहे। दरिया चिनाब के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने मकान खाली करवा लिया था।

जम्मू में ताश के पत्तों की तरह ढह गया मकान, दरिया चिनाब में समाया : जागरण

