Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जम्मू सिटी थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जानलेवा हमले में चार गिरफ्तार, एक फरार

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:36 PM (IST)

    जम्मू पुलिस ने एक जानलेवा हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। क्रिश्चियन कॉलोनी में हुए इस हमल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जम्मू पुलिस द्वारा वारदात में इस्तेमाल किए गए अवैध हथियारों की बरामदगी के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर आपराधिक वारदात में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभी फरार है।

    यह कार्रवाई उस जानलेवा हमले के मामले में की गई है, जिसमें शांपी पुत्र मुश्ताक मासी, निवासी क्रिश्चियन कॉलोनी, गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं नाहिद निवासी क्रिश्चियन कॉलोनी को भी चोटें आईं।

    पुलिस को सूत्रों से सूचना मिली थी कि उक्त हमले में अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और हमलावरों की मंशा पीड़ितों की हत्या करने की थी। इस आधार पर सिटी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गई।

    जांच के दौरान यह सामने आया कि सभी आरोपित आपस में मिलीभगत कर अवैध हथियारों से लैस होकर पीड़ितों पर हमला करने पहुंचे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई सिटी थाना प्रभारी सिटी इंस्पेक्टर शक्ति देवी की निगरानी में की गई।

    छापेमारी के दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें पहला आरोपी आफताब उर्फ अफ्फू, निवासी गुज्जर नगर है, जो पहले भी आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में शामिल रह चुका है। दूसरा आरोपित मोहम्मद राशिद, निवासी गुज्जर नगर, भी पूर्व में कई आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया है।

    तीसरा आरोपी गिल क्राइस्ट, निवासी क्रिश्चियन कॉलोनी, के खिलाफ भी पहले से आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। चौथा आरोपी ध्रुव शर्मा, निवासी लोअर मस्तगढ़, पीर मिठा, जम्मू, है, जो कई संगीन मामलों में पहले ही पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है।

    इस मामले में एक अन्य आरोपी मोहम्मद दानिश, निवासी गुज्जर नगर, फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस द्वारा वारदात में इस्तेमाल किए गए अवैध हथियारों की बरामदगी के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं।