    जम्मू शहर में दूषित पानी की आपूर्ति से जिंदगी दांव पर, क्षतिग्रस्त पाइप से पहुंच रहा जहर

    By Anchal Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:56 AM (IST)

    जम्मू शहर में दशकों पुरानी और टूटी हुई पानी की पाइपों के कारण कई मुहल्लों में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। रघुनाथपुरा, भोर पुली और उत्तम नगर जैसे ...और पढ़ें

    जम्मू शहर में गंदगी इन पाइपों से होते हुए लोगों के घरों तक पहुंच जाती है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। कहीं मंदिरों के शहर जम्मू में भी इंदौर की तर्ज गंदे पानी के कारण कोई बड़ी बीमारी न फैल जाए क्योंकि टूटी पानी की पाइपों के चलते कई मुहल्लों में अस्वच्छ जलापूर्ति होती रहती है। शहर व आसपास के इलाकों में कई मुहल्लों से गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें आए दिन मिलती रहती हैं।

    अफसोस की बात यह है कि दशकों पहले डाली गई पानी की पाइपें आज दिन तक नहीं बदली गई। जगह-जगह से यह पाइपें टूटी पड़ी हैं और लीकेज होने के कारण इनसे गंदगी पानी में चली जाती है। फिर यही गंदगी नलों से लोगों के घरों तक पहुंचती है। शहर के रघुनाथपुरा मुहल्ला में तो अभी भी गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है।

    पिछले करीब एक महीने से इस मुहल्ले की कई गलियों में गंदा पानी आ रहा है। इतना ही नहीं शहर के वार्ड नंबर 73 के भोर पुली इलाके में भी गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। लोग भयभीत हैं कि कहीं इंदौर जैसी घटना न घट जाए। कुछ ऐसी ही शिकायतें उत्तम नगर से भी मिली जहां पिछले दस दिनों से दो गलियों में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है।

    त्रिकुटा नगर के अम्बेडकर नगर में दो दिन पहले पानी की पाइप बदलने के बाद करीब एक महीने बाद लोगों को साफ पानी मिलना शुरू हुआ। शहर में गंदे पानी की आपूर्ति का मुख्य कारण पाइपों के कई जगह पर टूटा होना है। जहां से गंदगी इन पाइपों से होते हुए लोगों के घरों तक पहुंच जाती है।

    225 एमएलडी पानी की जरूरत

    अम्मू शहर को आम तौर पर प्रतिदिन लगभग 225 मिलियन लीटर पानी मिलता है जबकि अनुमानित मांग लगभग 250 मिलियन लीटर है।यह मांग मुख्यता: शीलती फिलट्रेशन प्लांट, धौंथली फिल्ट्रेशन प्लांट, बोरिया फिल्ट्रेशन प्लांट और विभिन्न ट्यूबवेल के माध्यम से पूरी की जाती है। मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर में 81 प्रतिशत घरों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलों से पानी की अापूर्ति की जाती है। विभाग के अनुसार बहुत सी आबादी को ग्राउंउवाटर आपूर्ति किया जाता है और जम्मू शहर में सितंबर 2025 तक 255 में 240 ट्यूबवेल चालू हालत हैं।

    क्या कहते हैं लोग

    ’वर्षों से पानी की पाइपों को बदला नहीं गया है। जगह-जगह पानी की लीकेज दिखती है। साफ है कि यहीं से गंदा पानी घरों तक पहुंचता है लेकिन विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की जान जोखिम में पड़ रही  है।’ - संतोष शर्मा, ज्योतिषाचार्य

    ’अधिकतर समय नल से गंदा पानी ही आपूर्ति होता है। हम कपड़ा लगाकर पानी भरते हैं ताकि गंदगी रुक जाए। पानी बहुत गंदा आता है। इससे बीमार होने का खतरा बना हुआ है। अब तो इंदौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डर लगने लगा है।’ - पूजा देवी, गृहिणी

    ’गंदे पानी की आपूर्ति ठीक करने के लिए ही विभाग बना है लेकिन अधिकारी परवाह नहीं करते। एक लीकेज ठीक करवाने में महीनों लग जाते हैं। अगस्त माह में आई बाढ़ के दौरान फिल्ट्रेशन प्लांट गंदगी से पट गए थे। विभाग को स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।’ -पल्लवी सेठी, गृहिणी

    ’गंदे पानी से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। विभाग को रूटीन में पानी की जांच करवानी चाहिए। रघुनाथपुरा समेत शहर के कई मुहल्लों से गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें मिल रही हैं। इंदौर जैसी घटना के बाद ही सही विभाग कुंभकिरणी नींद से जागे।’ -डा. कमल शर्मा, सेवानिवृत्त कर्मचारी