जम्मू शहर में दूषित पानी की आपूर्ति से जिंदगी दांव पर, क्षतिग्रस्त पाइप से पहुंच रहा जहर

’वर्षों से पानी की पाइपों को बदला नहीं गया है। जगह-जगह पानी की लीकेज दिखती है। साफ है कि यहीं से गंदा पानी घरों तक पहुंचता है लेकिन विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है।’ - संतोष शर्मा, ज्योतिषाचार्य

’अधिकतर समय नल से गंदा पानी ही आपूर्ति होता है। हम कपड़ा लगाकर पानी भरते हैं ताकि गंदगी रुक जाए। पानी बहुत गंदा आता है। इससे बीमार होने का खतरा बना हुआ है। अब तो इंदौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डर लगने लगा है।’ - पूजा देवी, गृहिणी

’गंदे पानी की आपूर्ति ठीक करने के लिए ही विभाग बना है लेकिन अधिकारी परवाह नहीं करते। एक लीकेज ठीक करवाने में महीनों लग जाते हैं। अगस्त माह में आई बाढ़ के दौरान फिल्ट्रेशन प्लांट गंदगी से पट गए थे। विभाग को स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।’ -पल्लवी सेठी, गृहिणी

’गंदे पानी से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। विभाग को रूटीन में पानी की जांच करवानी चाहिए। रघुनाथपुरा समेत शहर के कई मुहल्लों से गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें मिल रही हैं। इंदौर जैसी घटना के बाद ही सही विभाग कुंभकिरणी नींद से जागे।’ -डा. कमल शर्मा, सेवानिवृत्त कर्मचारी