    SMVDIME एडमिशन विवाद: जम्मू सिविल सचिवालय सील, धार्मिक भेदभाव के आरोपों पर बढ़ा तनाव

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:05 PM (IST)

    श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा SMVDIME में MBBS एडमिशन को लेकर विरोध प्रदर्शन की कॉल के बाद जम्मू सिविल सचिवालय को सील कर दिया गया। समिति न ...और पढ़ें

    जम्मू सिविल सचिवालय सील

    जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा SMVDIME में MBBS एडमिशन को लेकर विरोध प्रदर्शन की कॉल के बाद जम्मू सिविल सचिवालय को सील कर दिया गया। समिति ने गैर-हिंदू छात्रों के एडमिशन में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया है।

    अधिकारियों ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, हाई सिक्योरिटी जोन में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।

    जम्मू में सिविल सचिवालय सील

    अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को पुलिस ने हाल ही में बनी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा किसी भी विरोध प्रदर्शन की कोशिश को नाकाम करने के लिए जम्मू में सिविल सचिवालय को सील कर दिया। विरोध प्रदर्शन की कॉल SMVD इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में MBBS एडमिशन से जुड़ी थी।

    वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लगे आरोप

    संघर्ष समिति ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर गैर-हिंदू छात्रों के एडमिशन में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया था। समूह ने एडमिशन प्रक्रिया को रद्द करने या मेडिकल कॉलेज को बंद करने की मांग की है। इसके साथ ही हस्ताक्षर अभियान और बहिष्कार के जरिए विरोध को बढ़ाने की धमकी भी दी है।

    प्रदर्शनकारियों को रोकने की कवायद 

    अधिकारियों ने बताया कि किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिसकर्मियों को सिविल सचिवालय के बाहर तैनात किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रदर्शनकारी को सचिवालय परिसर के पास कहीं भी आने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

    उपराज्यपाल से हस्तक्षेप की अपील

    संघर्ष समिति के नेताओं ने श्राइन फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है और बीजेपी नेताओं और उपराज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। दक्षिणपंथी संगठनों ने एडमिशन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है, इसे एक विवादित मुद्दा बनाने की कोशिश की है।

    हालांकि, सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि मेडिकल कॉलेज में सभी एडमिशन सख्ती से मेरिट के आधार पर किए गए हैं, न कि धर्म के आधार पर। अधिकारियों ने दोहराया कि चयन प्रक्रिया मेडिकल एडमिशन पर लागू निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करती है।