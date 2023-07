Jammu Chenab River: चिनाब नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

हिमाचल पंजाब और हरियाणा में नदियों के पानी ने खूब तबाही मचाई है। बारिश के बाद आई बाढ़ ने कई राज्यों में भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं अब जम्मू में बहने वाली चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी के मद्देनजर प्रशासन एक्टिव हो गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है।

चिनाब नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

परगवाल/जम्मू, संवाद सहयोगी। चिनाब दरिया का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन की ओर से सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि बार-बार उन्हें अपने घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से कई सालों से यह गुहार लगा रहे है कि हमें सुरक्षित जगह पर आशियाने दिए जाएं। लेकिन हमारी कोई सुध नहीं लेता है और जब बाढ़ बारिश आती है तो सरकार हमें यहां से उठा देती है। इन पीड़ित परिवारों का कहना है कि हम तो चले जाते हैं लेकिन हमारे मवेशी पानी में बह जाते हैं। वहीं बाढ़ में अपने मवेशी भी गंवाने पड़ते हैं और अपनी फसलें भी गंवानी पड़ती है। 'हमारा बहुत नुकसान होगा' सूरज सिंह का कहना है दरिया का जलस्तर कभी बढ़ता और कभी कम होता है। जमीन की मिट्टी हर रोज पानी में धस्ती जा रही है। अब पूरे गांव गारखाल के लोगों को यही डर सताने लगा है कि इसी तरह से जमीन पानी में धस्ती जाएगी तो हमारे लोगों का बहुत सारा नुकसान होगा। 'गांव के लोगों के बारे में सोचे प्रशासन' गांव के पंच कृष्ण सिंह का कहना है बरसात अभी शुरू नहीं हुई है। अगर जबरदस्त बरसात हुई तो हम सब लोग पानी में बह जाएंगे। प्रशासन को हमारे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बरसात खत्म नहीं होती है तब तक सभी लोगों को कैंप में रखा जाना चाहिए।

Edited By: Rajat Mourya