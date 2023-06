Jammu News: सांबा में BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर, भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पड़ा है शव

सांबा, संवाद सहयोगी। बीएसएफ ने बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मंगू चक पोस्ट के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। घुसपैठिया भारतीय सीमा की ओर लगातार बढ़ रहा था। बीएसएफ के बार-बार रोकने के बाद भी वह नहीं रुका, जिसके बाद वहां पर तैनात बीएसएस के सतर्क जवानों ने उस पर गोलियां चला दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। शव अभी भी भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पड़ा हुआ है।

BSF troops noticed a suspicious movement of a person who crossed IB from Pakistan side in the Samba area, early morning today. He was challenged by the troops but the intruder kept advancing towards border fencing. The troops fired on him and shot him dead. Further details are…