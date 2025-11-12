जम्मू में हाथ काटकर ले जाने वाले हमलावर अभी तक नहीं आए काबू, पुलिस की छापामारी जारी

संवाद सहयोगी, जागरण, मीरां साहिब। जम्मू के सीमांत गांव लंगोटिया में हुई गैंगवार में शामिल हमलावरों को पकड़ने के लिए रात भर पुलिस ने उनके छुपने के ठिकानों पर छापे मारे लेकिन अभी तक कोई भी हमलावर पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है।

आपको जानकारी हो कि गांव लंगोटिया में मंगलवार को गोकुल गैंग के सदस्यों ने खौफ गैंग के सदस्य कुलबीर भगत पर कातिलाना हमला कर दिया और उसका एक हाथ काट कर अपने साथ ले गए थे। इसके चलते गांव में दहशत का माहौल बन गया था।

सूत्रों के अनुसार घायल कुलबीर भगत ने पुलिस को उस पर हमला करने वाले लोगों के नाम भी बताए हैं इसी के चलते पुलिस ने रात भर उन लोगों को पकड़ने के लिए जगह-जगह पर छापे मारे लेकिन कोई भी हाथ नहीं लगा।

उधर स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति इस बात को लेकर काफी नाराजगी पाई जा रही है कि क्षेत्र में एकाएक गुंडागर्दी बढ़ गई है और अपराधिक किस्म के लोगों में पुलिस का कोई भी डर नहीं नजर आ रहा जिसके चलते लोग काफी डरे समय हुए हैं।