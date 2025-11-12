Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू में हाथ काटकर ले जाने वाले हमलावर अभी तक नहीं आए काबू, पुलिस की छापामारी जारी

    By Jaimbal Choudhary Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:49 PM (IST)

    जम्मू में एक चौंकाने वाली घटना में, हमलावर एक व्यक्ति का हाथ काटकर ले गए। पुलिस अभी तक हमलावरों को पकड़ने में नाकाम रही है और उनकी तलाश में छापेमारी जारी है। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, मीरां साहिब। जम्मू के सीमांत गांव लंगोटिया में हुई गैंगवार में शामिल हमलावरों को पकड़ने के लिए रात भर पुलिस ने उनके छुपने के ठिकानों पर छापे मारे लेकिन अभी तक कोई भी हमलावर पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपको जानकारी हो कि गांव लंगोटिया में मंगलवार को गोकुल गैंग के सदस्यों ने खौफ गैंग के सदस्य कुलबीर भगत पर कातिलाना हमला कर दिया और उसका एक हाथ काट कर अपने साथ ले गए थे। इसके चलते गांव में दहशत का माहौल बन गया था।

    सूत्रों के अनुसार घायल कुलबीर भगत ने पुलिस को उस पर हमला करने वाले लोगों के नाम भी बताए हैं इसी के चलते पुलिस ने रात भर उन लोगों को पकड़ने के लिए जगह-जगह पर छापे मारे लेकिन कोई भी हाथ नहीं लगा।

    उधर स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति इस बात को लेकर काफी नाराजगी पाई जा रही है कि क्षेत्र में एकाएक गुंडागर्दी बढ़ गई है और अपराधिक किस्म के लोगों में पुलिस का कोई भी डर नहीं नजर आ रहा जिसके चलते लोग काफी डरे समय हुए हैं

    उनकी मांग है कि अपराधिक किस्म के लोगों की एक प्रशासन सूची तैयार करें और उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्टर लगाकर सभी अपराधियों को जेल में डाला जाए ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रह सके।

    दूसरी ओर इस संबंध में पूछे जाने पर थाना प्रभारी आजाद मन्हास ने बताया कि पुलिस हमलावरों को पकड़ने के बहुत ही नजदीक है और सभी हमलावरों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।