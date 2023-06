देशभर से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आधार शिविर कटड़ा पहुंचे श्रद्धालु कभी बारिश तो कभी धूप के बीच मां के भवन की ओर लगातार रवाना हो रहे हैं। शुक्रवार को मौसम मिलाजुला रहा। दोपहर बाद आसमान व मां वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत पर बादल छाए गए और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद चली हवा ने श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत पहुंचाई।

जम्मू में सुहावने हुआ मौसम, रिमझिम बारिश के बीच मां वैष्णो देवी के भवन की ओर रवाना हुए श्रद्धालु,

कटड़ा, जागरण समवाददाता: देशभर से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आधार शिविर कटड़ा पहुंचे श्रद्धालु कभी बारिश तो कभी धूप के बीच मां के भवन की ओर लगातार रवाना हो रहे हैं। शुक्रवार को मौसम मिलाजुला रहा। दोपहर बाद आसमान व मां वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत पर बादल छाए गए और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हुए बारिश के बाद चली हवा ने श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत पहुंचाई। बदले मौसम में दोपहर तक बीच-बीच में हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं को उपलब्ध होती रही, लेकिन बाद धुंध के कारण स्थगित कर दी गई। उसके बाद श्रद्धालुओं को पैदल या फिर घोड़ा पिटू अथवा पालकी से मां वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना होना पड़ा। सभी मार्गों पर आपदा प्रबंधन दल की तैनाती वहीं बैटरी कार व पैसेंजर केबल कार सेवा सुचारु रही। बरसात के मौसम को लेकर मां वैष्णो देवी के सभी मार्गों पर आपदा प्रबंधन दल के साथ ही श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस विभाग, सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान जगह-जगह तैनात हैं और मां वैष्णो देवी की यात्रा पर लगातार निगाह रखे हुए हैं बीते 29 जून को जहां करीब 34000 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई थी तो वहीं 30 जून यानी कि शुक्रवार शाम 5:00 बजे तक करीब 21000 श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर मां वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी था।

Edited By: Nidhi Vinodiya