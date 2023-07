JK Weather हालिया बारिश के बाद घाटी में तापमान में फिर बढ़ोतरी हो यह सामान्य से ऊपर जा रहा है जिसके चलते भीषण गर्मी फिर से जोर पकड़ रही है। मंगलवार को शुष्क मौसम के बीच अधिकांश इलाकों में रहने वाली चिलचिलाती धूप ने लोगों के पसीने छुटा दिए। अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर बना रहा।

लिया बारिश के बाद घाटी में जोर पकड़ रही गर्मी, कई इलाकों में सामान्य से कई डिग्री ऊपर रहा तापमान

श्रीनगर, जागरण संवाददाता। हालिया बारिश के बाद घाटी में तापमान में फिर बढ़ोतरी हो यह सामान्य से ऊपर जा रहा है जिसके चलते भीषण गर्मी फिर से जोर पकड़ रही है। मंगलवार को शुष्क मौसम के बीच अधिकांश इलाकों में रहने वाली चिलचिलाती धूप ने लोगों के पसीने छुटा दिए। अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर बना रहा। श्रीनगर अधिकतम तापमान डिग्री 31.1 डिग्री सेल्सियस के साथ घाटी का सबसे गर्म क्षेत्र बना रहा। इस बीच मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान घाटी में मौसम के मिजाज शुष्क बने रहेंगे। बर्फबारी से निचले इलाकों में मुसलाधार बारिश गौरतलब है कि गत दिनों ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी व निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश से तापमान में भारी गिरावट आ यह सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया था जिसके चलते समूची घाटी ठंड की चपेट में आ गई थी। दिनभर छाई रही चुभती धूप रविवार से मौसम में सुधार आ तापमान में बढ़ोतरी आनी शुरू हो गई और गर्मी का प्रकोप फिर से तेज होने लगा। मंगलवार को श्रीनगर समेत घाटी में दिनभर चिलचिलाती धूप ने लोगों को बेहाल किए रखा। श्रीनगर व इसके साथ सटे इलाकों में भी दिनभर चुभती धूप छाई रही। इतना रहा तापमान क्षेत्र अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म क्षेत्र बना रहा। इधर मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान घाटी में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री सेलसियस कम 31.1 व न्यूनतम 16.4 डिग्री सेलसियस रिकार्ड किया गया।

