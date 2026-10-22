जम्मू-कश्मीर में बनेंगे एकता मॉल, 255 करोड़ रुपये होंगे खर्च; नवंबर में जारी होगा ठेका

राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश की राजधानी जम्मू और श्रीनगर शहरों में पीएम एकता मॉल का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य इस साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है और नवंबर के अंत तक निर्माण कार्य का आवंटन पत्र करने की योजना है।

प्रदेश की हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिलाने तथा स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए दोनों शहरों में 255 करोड़ से पीएम एकता मॉल स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने श्रीनगर में उच्चस्तरीय बैठक में दोनों परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जम्मू में 125 करोड़ और श्रीनगर में 130 करोड़ से बनने वाले इन मॉल के लिए अनुबंध समिति 19 अक्टूबर को विचार कर चुकी है।

तीसरे सप्ताह में जारी होगा कॉन्ट्रैक्ट दोनों परियोजनाओं के कार्य आवंटन पत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी होने की उम्मीद है। इनके संचालन और रखरखाव के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल अपनाया जाएगा तथा निजी भागीदार का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से होगा।