Terrorist recruitment Module Busted जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी भर्ती मॉड्यूल पकड़ा गया है। मॉड्यूल का सरगना केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर का पीएचडी स्कॉलर डाॅ रुबानी बशीर है। रुबानी अपने कोड नाम डाॅ सबील से अपनी गतिविधियां चला रहा है। वह जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए आतंकी भर्ती करता था। उसके द्वारा भर्ती दो आतंकी और उसके साथ काम करने वाले दो ओवरग्राउंड वर्कर भी पकड़े गए हैं।

J&K: कुलगाम में आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़, Kashmir University का PHD स्काॅलर कर रहा था संचालन

