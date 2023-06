जम्मू-कश्मीर के अखनूर-चोकीचौरा मार्ग पर वाहन पलटने की घटना सामने आई है जिसमें एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये वाहन जम्मू से पुंछ की ओर जा रहा था जब टांडा के शोयारा मोड पर चालक ने वाहन का नियंत्रण खो दिया जिसके कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है।

J&K Road Accident: अखनूर चोकीचौरा मार्ग पर पलटा वाहन, महिला समेत 5 लोग हुए घायल, मां-बच्ची की नहीं हुई पहचान

Your browser does not support the audio element.

अखनूर, जागरण संवाददाता। जम्मू-कश्मीर के अखनूर-चोकीचौरा मार्ग पर वाहन पलटने की घटना सामने आई है जिसमें एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये वाहन जम्मू से पुंछ की ओर जा रहा था जब टांडा के शोयारा मोड पर चालक ने वाहन का नियंत्रण खो दिया जिसके कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। मां बच्ची की नहीं हुई पहचान स्थानीय लोगों ने घायलों को उपजिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर कर दिया। घायलों की पहचान अघिल रैना पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी पूँछ, सज्जाद पुत्र मोहम्मद अकरम पुंछ, रुही पुत्री राकेश कुमार निवासी आर.एस.पुरा, नीलम शर्मा पत्नी सुभाष चंद्र पुंछ के रूप में हुई है। बता दें कि घटना में घायल मां-बच्ची की पहचान नहीं हो पाई है। अखनूर पुलिस स्टेशन के एस एच ओ जहीर मुस्ताक ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

Edited By: Nidhi Vinodiya