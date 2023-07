पहलगाम रूट पर बाबा अमरनाथ यात्रा के नोडल अधिकारी व राजस्व विभाग के सचिव पीयूष सिंगला ने चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक पूरे यात्रा ट्रैक का पैदल दौरा कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान सिंगला ने सुरक्षा एजेंसियों पर्वतीय बचाव टीमों अग्निशमन टीमों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और व्यापक चिकित्सा व्यवस्था की भी समीक्षा की।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: पहलगाम रूट पर बाबा अमरनाथ यात्रा के नोडल अधिकारी व राजस्व विभाग के सचिव पीयूष सिंगला ने चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक पूरे यात्रा ट्रैक का पैदल दौरा कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान सिंगला ने सुरक्षा एजेंसियों, पर्वतीय बचाव टीमों, अग्निशमन टीमों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और व्यापक चिकित्सा व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने यात्रा मार्ग पर नियमित अंतराल पर मजबूत चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। उन्होंने आरएफआईडी तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल पर जोर दिया। यह तकनीक प्रत्येक यात्री की निगरानी करने में सक्षम बनाती है जिससे पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। उन्होंने ट्रैक पर सुविधाओं, शौचालय सुविधाओं, ट्रैक की साफ-सफाई और शिविरों में की गई व्यवस्थाओं की गुणवत्ता के साथ-साथ पानी और बिजली की व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने पोनी, पिट्टू और लंगर वालों सहित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाने वालों से बातचीत की और उनसे यात्रा के सुचारू रूप से चलाने के लिए कहा। सिंगला ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के महत्व पर जोर दिया, जो भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति से प्रेरित होकर घाटी में हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि दौरे का मकसद श्रद्धालुओं के लिए मौजूदा सुविधाओं का व्यक्तिगत रूप से आकलन करना और एक बेहतर अनुभव वाली यात्रा सुनिश्चित करना है। उन्होंने यात्रा के लिए ट्रैक की उपयुक्तता सुनिश्चित करने और अहम स्थानों पर आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करने को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान वह यात्रियों से रूबरू भी हुए। यात्रियों ने प्रबंधों पर संतोष जताया।

