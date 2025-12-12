Language
    जम्मू-कश्मीर: अब सरकारी स्कूल भी 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चों की प्री-बोर्ड परीक्षा लेंगे, आदेश जारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:46 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में अब 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्री-बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यह निर्णय छात्रों को बोर्ड परीक्षा ...और पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर: अब सरकारी स्कूल भी 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चों की प्री-बोर्ड परीक्षा लेंगे (File Photo)


    जागरण संवाददाता, जम्मू। शिक्षा विभाग अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के लिए प्री-बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन करेगा। यह परीक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएंगी, जिसका उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं में बैठने से पहले विद्यार्थियों की तैयारी का आकलन करना है।

    शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव राम निवास शर्मा का कहना है कि विभाग ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारी और विद्यालयों में उपस्थिति सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है।

    विभाग पहली बार कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्री-बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत करने जा रहा है, ताकि परिणामों में बेहतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

    शर्मा के अनुसार प्री-बोर्ड परीक्षा प्रणाली से छात्रों को वास्तविक बोर्ड परीक्षा जैसी परिस्थिति का अनुभव मिलेगा, जिससे परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव में कमी आएगी और वे आत्मविश्वास के साथ मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। विभाग ने दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के छात्रों के लिए परिवहन सुविधाएं शुरू करने की भी योजना बनाई है।

    नई परिवहन सुविधा शुरू होने से छात्रों की उपस्थिति में सुधार होगा। शिक्षा निदेशक जम्मू डा. नसीम जावेद चौधरी का कहना है कि ये कदम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करने वाला साबित होगा। इस परीक्षा का आयोजन स्कूलों में ही होगा। प्राइवेट स्कूलों में प्री-बोर्ड की परीक्षाएं वर्षों से होती आ रही हैं, जिस कारण वहां बच्चों का परीक्षा परिणाम बेहतर आता है।