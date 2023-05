उम्रकैद की सजा काट रहे JKLF प्रमुख यासीन मलिक के खिलाफ NIA ने की फांसी की मांग, दिल्ली HC का किया रुख

जम्मू, एएनआई । जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक के खिलाफ मौत की सजा की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।

मालूम हो कि पिछले साल जम्मू-कश्मीर ट्रायल कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

National Investigation Agency (NIA) moves Delhi High Court seeking death penalty for Yasin Malik (chief of the banned Jammu and Kashmir Liberation Front) in terror funding case. Trial Court sentenced him to life imprisonment last year