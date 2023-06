Amarnath Yatra पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने अपने पाले हुए आतंकी संगठनों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने का नापाक षड्यंत्र रचा है। इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद कश्मीर में खत्म हो रहे आतंक को फिर जिंदा कर हालात बिगाड़ना है। उसके इन मंसूबों को दफन करने के लिए सुरक्षाबलों ने अभूतपूर्व तैयारी और तैनाती की है।

श्रीनगर, जागरण संवाददाता : पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने अपने पाले आतंकी संगठनों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में भगवान श्री अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थयात्रा को निशाना बनाने का षड्यंत्र रचा है। सूत्रों ने बताया कि आइएसआइ ने कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, कश्मीर टाइगर फोर्स, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ), कश्मीर रिवोल्यूशनरी आर्मी, जांबाज फोर्स, गजनवी फोर्स जैसे छद्म आतंकी संगठनों का कैडर सक्रिय किया गया है। यह सभी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-बदर, तहरीके जेहादी इस्लामी व इन जैसे पुराने संगठनों का ही हिस्सा हैं। सीमा पार बैठे आतंकी संगठन कश्मीर में अपने कैडर को बचाने और सुरक्षाबलों को भ्रम में डालने के लिए नए छद्म संगठन भी खड़ा कर सकते हैं। इसके पीछे उसका मकसद कश्मीर में आतंक को फिर जिंदा कर हालात बिगाड़ना है। उसके इन मंसूबों को दफन करने के लिए सुरक्षाबल ने व्यापक तैयारी की है। बता दें, 1990 से अब तक तीर्थयात्रियों पर 30 छोटे-बड़े हमले हो चुके हैं। इनमें 80 श्रद्धालु व सुरक्षाकर्मी मारे गए। दक्षिण कश्मीर के अलावा गांदरबल-श्रीनगर मार्ग आतंकी हमले के मद्देनजर अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है। अमरनाथ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित, शांत और विश्वासपूर्ण वातावरण में कराने के लिए प्रभावी रणनीति लागू की गई है। पहले के सभी आतंकी हमलों का आकलन किया गया है और मौजूदा परि²श्य में आतंकी क्या हरकत कर सकते हैं, इसके आधार पर हमने पूरी सुरक्षा तैयारी की है। यात्रा शिविरों समेत बालटाल व पहलगाम से आगे यात्रा मार्ग पर कोई अवांछित तत्व न जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई है।-विजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जम्मू कश्मीर जम्मू से कल रवाना होगा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने से दो दिन पूर्व बुधवार को सुरक्षा व अन्य प्रबंधों को जांचने के लिए ट्रायल रन के तौर पर जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास से वाहनों का काफिला बनिहाल तक गया। इस काफिले में 33 वाहन और सुरक्षाबलों के नौ एस्कॉर्ट वाहन शामिल थे। जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर काफिले के गुजरने के दौरान चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे। विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों की क्विक रिएक्शन टीमें (क्यूआरटी) बख्तरबंद वाहनों के साथ तैनात रहीं। ट्रायल रन के दौरान कोई रुकावट नहीं आई और यह सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। श्री अमरनाथ यात्रा बालटाल (गांदरबल) और पहलगाम के नुनवन (अनंतनाग) आधार शिविर से एक जुलाई को शुरू होगी। यात्रा का पहला काफिला जम्मू के यात्री निवास से 30 जून को कश्मीर के लिए रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा में तंबाकू और सिगरेट पर प्रतिबंध श्री अमरेश्वर धाम की तीर्थ यात्रा के दौरान धूम्रपान निषेध होगा। यात्रा मार्ग पर सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर रोक रहेगी। पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कश्मीर ने बुधवार को एक सर्कुलर जारी कर तीर्थयात्रा को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अनंतनाग और गांदरबल जिले के तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह श्रद्धालुओं व अन्य लोगों को पोस्टर, बैनर व अन्य माध्यमों से सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें। उन्हें बताएं कि यात्रा मार्ग पर सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक है।

