Jammu and Kashmir News: जम्मू की नम भूमि पर मजबूत होंगे गुगरल बतखों के ठिकाने, दिया जाएगा सुरक्षित वातावरण

जम्मू की नम भूमि पर मजबूत होंगे गुगरल बतखों के ठिकाने, दिया जाएगा सुरक्षित वातावरण

जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू के नदी नालों में पूरे वर्ष दिखने वाली गुगरल बतखों (इंडियन स्पाट बिल्ड डक) को सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा। वेटलैंड क्षेत्रों में तो इनकी रक्षा होगी ही, वहीं नदी नालों में पंचायतें इस जीव की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाएंगी। इस बतख के बारे में जन-जन को जागरूक किया जाएगा। जबकि इनके बसेरों के आसपास जागृति के लिए बोर्ड लगाए जाएंगे जिसमें शिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी जाएगी। जम्‍मू-कश्‍मीर ने उचित वातावरण किया तैयार जम्मू के सीमांत क्षेत्र में पड़ते घराना वेटलैंड में इस बार गुगरल बतखों के विचरण के लिए वन्यजीव संरक्षण विभाग जम्मू-कश्मीर ने उचित वातावरण तैयार किया है। इन पक्षियों के विचरण स्थल पर आम लोगों के आने जाने की मनाही रखी गई है। इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं कि गुगरल बतख की संख्या में बढ़ोतरी नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर तवी नदी किनारे स्थित पंचायतें अब जागृति के बोर्ड लगाने की तैयारी में है। गुगरल बतखों के बारे में पहले नहीं पता था लोगों को सुम पंचायत के सरपंच बनारसी दास ने कहा कि गुगरल बतखों के बारे में पहले लोगों को इतना पता नहीं था। लेकिन अब पता चलने लगा है कि यह तो हमारी स्थानीय बतख है जोकि हमारी शान है। तवी नदी में कई जगह पर यह आसानी से विचरण करते नजर आती है। इसकी रक्षा हम सब मिलकर करेंगे। हम निक्की तवी नदी में इन पक्षियों के बसेरों के आसपास जागरूकता के दो बोर्ड लगाने जा रहे हैं जिसमें शिकारियों को चेतावनी भी दी जागी। एक बोर्ड सूरे चक क्षेत्र में लगेगा। वहीं स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएंगे जिसमें इस बतखों के बारे में खुलकर बताया जाएगा। शानदार है गुगरल बतख बहुत शानदार है गुगरल बतख गुगरल बतख स्थानीय पक्षी है जोकि देखने में भी खूबसूरत है। भूरे रंग के इस पक्षी में इसकी चोंच के ऊपरी भाग पर लाल रंग का धब्बा होता है और इसी रंग से इसका नाम पड़ा है। चोंच का निचला किनारा पीला होता है। पैर पीले नारंगी रंग के होते हैं। अपनी रंगत के कारण इस पक्षी को आसानी ने पहचाना जा सकता है।

