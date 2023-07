वर्षा के कारण कई राज्यों में टमाटर की फसल खराब होने और सड़क परिवहन प्रभावित होने से जम्मू में इसकी आवक बहुत कम हो गई थी। इससे पिछले दिनों टमाटर 200 रुपये प्रति किलो दाम पर बिका। अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे थे। रविवार को 200 रुपये में बिका टमाटर सोमवार को 100 रुपये में उपलब्ध था।

बाढ़ से राहत के बाद पहाड़ी इलाकों से मंडी पहुंचने लगी सब्जियां, 200 से 100 रुपए पर आया टमाटर

जम्मू, जागरण संवाददाता: वर्षा के कारण कई राज्यों में टमाटर की फसल खराब होने और सड़क परिवहन प्रभावित होने से जम्मू में इसकी आवक बहुत कम हो गई थी। इससे पिछले दिनों टमाटर 200 रुपये प्रति किलो दाम पर बिका। अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे थे। सोमवार को जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों के अलावा बेंगलुरु से टमाटर व अन्य सब्जियों के सात ट्रक नरवाल मंडी में आने से शहर में इनके दाम भी अचानक कम हो गए। रविवार को 200 रुपये में बिका टमाटर सोमवार को 100 रुपये में उपलब्ध था। हालांकि अब भी इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि बहुत कम लोग ही टमाटर खरीदने पहुंचे। जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र से टमाटर की फसल चलने के साथ ही बंगलुरू से नई फसल निकलने से ही यह राहत बनी बनी है। जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र अस्सर, बग्गर, बटोत, कुद, मानतलाई आदि इलाकों से देसी टमाटर की फसल तैयार हो गई है। अब धीरे-धीरे यह नरवाल मंडी में आने लगेगा। फिलहाल 4 से 5 ट्रक ही टमाटर पहुंच रहा है दूसरे राज्यों से भी टमाटर की आवक जम्मू की सबसे बड़ी नरवाल मंडी में बढ़ेगी। पहले इस मंडी में महज 4-5 ट्रक ही टमाटर पहुंच रहा था, लेकिन अब सात ट्रक माल पहुंचने लगा है। नरवाल मंडी के थोक व्यापारी राज कुमार राजा का कहना है कि टमाटर के दाम अब कम होंगे। तीन सप्ताह पहले बारिश होने से हिमाचल प्रदेश का टमाटर खराब हो गया था। वहीं रास्तों में पानी भरने से टमाटर की आवाजाही थम गई थी। बदल रही मंडियों की सूरत अब अब सूरतेहाल बदल रहे हैं। जम्मू के पहाड़ों से टमाटर चल पड़ा है। बाहर से भी टमाटर आ रहा है। अगले दो सप्ताह में दाम में और गिरावट हो आएगी और अगस्त माह आते आते दाम सामान्य हो आएंगे। बहरहाल गिरते दाम के क्रम से जम्मू के लोगों को कुछ राहत महसूस हुई मगर अभी भी टमाटर लोगों की पहुंच के बाहर है। जल्द ही समान्य दाम पर आएंगे टमाटर स्थानीय लोगों का कहना है कि टमाटर के बिना तो इंसान की रसोई ही चल नहीं पाती, लेकिन तीन दिन पहले टमाटर तो सौ रुपये को पार कर गया। इससे इंसान हैरान परेशान हो गया। गांधीनगर के ज्योति गुप्ता का कहना है कि 100 रुपये टमाटर भी गरीब लोगों की पहुंच से बाहर है। लेकिन एक उम्मीद तो बनी कि टमाटर के दाम गिरना शुरू हो चुके हैं और जल्दी ही यह सामान्य दाम पर आ जाएंगे।

