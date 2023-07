नशा मुक्त भारत के तहत समाज से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे को मिटाने के लिए एक प्रमुख अभियान में एएनटीएफ जम्मू जोन एनसीबी और जेकेपी और ज्यूडिशियरी के सहयोग से 6727 किलोग्राम विभिन्न नशीले पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ नियंत्रित तरीके से जलाकर नष्ट किया जाता है। इस तरीके से निर्धारित कानून के अनुसार नष्ट कर दिया जाए ।

बड़ी मात्रा में नशे की खेप को किया नष्ट, पुलिस-0NCB अधिकारियों ने हजारों किलो के मादक पदार्थ जलाया

सांबा, निश्चिंत सिंह। केंद्र सरकार के कार्यक्रम नशा मुक्त भारत के तहत समाज से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे को मिटाने के लिए एक प्रमुख अभियान में एएनटीएफ जम्मू जोन एनसीबी और जेकेपी और ज्यूडिशियरी के सहयोग से 6727 किलोग्राम विभिन्न नशीले पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ नियंत्रित तरीके से जलाकर नष्ट किया जाता है। कई राज्यों के तस्करों को कर चुकी है गिरफ्तार इस तरीके से निर्धारित कानून के अनुसार नष्ट कर दिया जाए ताकि समाज ऐसा कर सके नशीली दवाओं के खतरे से मुक्त हो जाए। इसमें पूरे भारत में एक नई पहल की गई है। जेकेपी में समकक्ष और एनसीबी ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों के तस्करों को गिरफ्तार करने में सफल रही है। वही विभिन्न दवाओं और उनकी मात्रा का विवरण इस प्रकार है। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान जम्मू क्षेत्र के सांबा में नष्ट की जाने वाली विभिन्न नशीले पदार्थों की मात्रा 1. हेरोइन-331.281 किग्रा 2. चरस-256.614 कि.ग्रा 3. पोस्ता-भूसा-6136.498 कि.ग्रा 4. ब्राउन शुगर -1.07 किग्रा 5. कोरेक्स बोतलें -4871 बोतलें 6. कैप्सूल/गोलियां -1,22,249 7. गांजा-1.686 किलोग्राम 8.अफीम-800 ग्राम इस अवसर पर पुलिस के एडीजीपी मुकेश सिंह, DIG शक्ति पाठक, एसएसपी बेनाम तोश सहित NCB के कई अधिकारी उपस्थित थे।

Edited By: Nidhi Vinodiya