जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट को मिलेंगे 9 नए जज, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी; राष्ट्रपति की मुहर बाकी

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट को जल्द ही नौ नए जज मिल जाएंगे। ये जज वकीलों के कोटे से बनाए जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की ओर से शार्टलिस्ट किए गए नामों में से सुप्रीम कोर्ट की समिति ने नौ नामों पर अपनी सहमति दे दी है और अब राष्ट्रपति की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद इन जजों की नियुक्ति का आदेश जारी हो जाएगा।