रामबन में तेल के टैंकर में लगी भीषण आग, एक रात पहले हुआ था एक्सीडेंट

रामबन, जागरण संवाददाता: रामबन जिला में बनिहाल के चार चुनार इलाके में एक तेल के टैंकर में भीषण आग लग गई है। टैंकर देर रात दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और रात को ही इसके चालक को सुरक्षित निकाल लिया गया था। शुक्रवार बाद दोपहर टैंकर को निकाला जा रहा था इसी दौरान घर्षण से तेल से भरे टैंकर में आग लग गई। दमकल विभाग की टीम अग्निशमन वाहन के साथ आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है।

Edited By: Nidhi Vinodiya