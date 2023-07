जम्मू-कश्मीर के कटरा क्षेत्र में सोमवार देर रात 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि जान-माल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने कहा कि भूकंप का केंद्र जम्मू क्षेत्र में कटरा से 80 किलोमीटर पूर्व में पांच किलोमीटर की गहराई पर था। इसमें कहा गया है कि भूकंप रात 10.07 बजे 33.05 अक्षांश और 75.79 देशांतर पर आया।

J&K Earthquake: जम्मू-कश्मीर में देर रात कांपी धरती, 3.8 तीव्रता से आया भूकंप

Your browser does not support the audio element.

जम्मू, पीटीआई। जम्मू-कश्मीर के कटरा क्षेत्र में सोमवार देर रात 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि जान-माल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने कहा कि भूकंप का केंद्र जम्मू क्षेत्र में कटरा से 80 किलोमीटर पूर्व में पांच किलोमीटर की गहराई पर था। इसमें कहा गया है कि भूकंप रात 10.07 बजे 33.05 अक्षांश और 75.79 देशांतर पर आया।

Edited By: Nidhi Vinodiya