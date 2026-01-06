पहलगाम आतंकी हमले का जम्मू-कश्मीर के विकास पर पड़ा असर, एम्स अवंतीपोरा व दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे का काम अधूरा

जागरण संवाददाता, जम्मू। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के कारण जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं पर असर पड़ा। सोमवार को मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने प्रदेश की प्रगति के संदर्भ में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि एम्स अवंतीपोरा व दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे जैसे प्रोजेक्ट श्रमिकों की कमी के कारण विलंबित हुए, क्योंकि हमले के बाद भारी संख्या में मजदूर अपने घरों को लौट गए थे। इससे संबधित कंपनियों और ठेकेदारों को काम रोकना पड़ा।