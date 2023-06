अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विजय कुमार ने अमरनाथ यात्रा मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ चिह्नित हाॅट-स्पाॅट पर आतंकरोधी अभियान चलाने का निर्देश देते हुए ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए ड्रोन प्रबंधन केंद्र के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने यह निर्देश आज दक्षिण कश्मीर में कुलगाम से लेकर नुनवन तक के यात्रामार्ग की सुरक्षा व्यवस्था का मौके पर जायजा लेते हुए जारी किए।

J&K News: अमरनाथ यात्रा मार्ग पर चलेगा आतंकरोधी अभियान, ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए ADG के खास निर्देश

जम्मू, जागरण संवाददाता: कश्मीर रेंज के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विजय कुमार ने दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ यात्रा मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ चिह्नित हाॅट स्पाॅट पर आतंकरोधी अभियान चलाने का निर्देश देते हुए ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए ड्रोन प्रबंधन केंद्र के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया है। यात्रा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा उन्होंने यह निर्देश आज दक्षिण कश्मीर में कुलगाम से लेकर नुनवन-पवित्र गुफा तक के यात्रा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था का मौके पर जायजा लेते हुए जारी किए। इस बीच, आईजी सीआरपीएफ अजय कुमार यादव ने भी यात्रा मार्ग और यात्रा सुरक्षा शीविरों की सुरक्षा का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए।

