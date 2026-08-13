ट्रेन में पानी खरीदने से पहले सावधान! जम्मू से चलने वाली 49 ट्रेनों में IRCTC की जांच, 2772 अनधिकृत बोतलें जब्त

जागरण संवाददाता, जम्मू। ट्रेनों में यात्रियों को केवल स्वीकृत पैकेज्ड पेयजल और खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने देशव्यापी अभियान तेज कर दिया है। इसी अभियान के तहत आइआरसीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ की टीम ने पिछले एक सप्ताह के दौरान जम्मू रेलवे डिवीजन से चलने वाली ट्रेनों की औचक जांच की।

इस दौरान भारी मात्रा में अनधिकृत पैकेज्ड पानी सहित खाद्य पदार्थों को बरामद किया है। जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया। 49 ट्रेनों का निरीक्षण किया गया आईआरसीटीसी ने इस अभियान के दौरान कुल 49 ट्रेनों का निरीक्षण किया गया और अनधिकृत पैकेज्ड पेयजल की 2772 बोतलें जब्त की गईं। अधिकारियों के अनुसार, ट्रेनों में यात्रियों को केवल निर्धारित और स्वीकृत ब्रांड का ही पैकेज्ड पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

आईआरसीटीसी की क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के अधीन आने वाले कैटरिंग यूनिट और ट्रेनों में अचानक जांच के लिए क्विक रिस्पांस टीम (QRT) भी गठित की हैं। इन टीमों का नेतृत्व आईआरसीटीसी चंडीगढ़ के चीफ रीजनल मैनेजर (सीआरएम) और ज्वाइंट जनरल मैनेजर (जेजीएम) कर रहे हैं।