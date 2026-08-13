ट्रेन में पानी खरीदने से पहले सावधान! जम्मू से चलने वाली 49 ट्रेनों में IRCTC की जांच, 2772 अनधिकृत बोतलें जब्त
IRCTC ने ट्रेनों में अनधिकृत पैकेज्ड पेयजल और खाद्य पदार्थों की बिक्री पर देशव्यापी अभियान तेज कर दिया है। जम्मू रेलवे डिवीजन में औचक जांच के दौरान भा ...और पढ़ें
HighLights
IRCTC ने ट्रेनों में अनधिकृत उत्पादों पर अभियान तेज किया।
जम्मू डिवीजन में 49 ट्रेनों की जांच, 2772 पानी की बोतलें जब्त।
यात्रियों को केवल स्वीकृत पैकेज्ड भोजन-पानी उपलब्ध कराना लक्ष्य।
जागरण संवाददाता, जम्मू। ट्रेनों में यात्रियों को केवल स्वीकृत पैकेज्ड पेयजल और खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने देशव्यापी अभियान तेज कर दिया है। इसी अभियान के तहत आइआरसीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ की टीम ने पिछले एक सप्ताह के दौरान जम्मू रेलवे डिवीजन से चलने वाली ट्रेनों की औचक जांच की।
इस दौरान भारी मात्रा में अनधिकृत पैकेज्ड पानी सहित खाद्य पदार्थों को बरामद किया है। जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया।
49 ट्रेनों का निरीक्षण किया गया
आईआरसीटीसी ने इस अभियान के दौरान कुल 49 ट्रेनों का निरीक्षण किया गया और अनधिकृत पैकेज्ड पेयजल की 2772 बोतलें जब्त की गईं। अधिकारियों के अनुसार, ट्रेनों में यात्रियों को केवल निर्धारित और स्वीकृत ब्रांड का ही पैकेज्ड पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।
आईआरसीटीसी की क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के अधीन आने वाले कैटरिंग यूनिट और ट्रेनों में अचानक जांच के लिए क्विक रिस्पांस टीम (QRT) भी गठित की हैं। इन टीमों का नेतृत्व आईआरसीटीसी चंडीगढ़ के चीफ रीजनल मैनेजर (सीआरएम) और ज्वाइंट जनरल मैनेजर (जेजीएम) कर रहे हैं।
हाल ही में सीआरएम के नेतृत्व में गठित क्यूआरटी ने अंबाला में अचानक जांच की। इस दौरान आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क सहित 13 कार्टन अनधिकृत उत्पाद जब्त किए गए।
नियमित जांच जारी रखने का फैसला
आईआरसीटीसी अधिकारियों ने बताया कि अनधिकृत उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने तक इस तरह की जांच और औचक निरीक्षण नियमित रूप से जारी रहेंगे। चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन जम्मू, फिरोजपुर और अंबाला रेल मंडल आते हैं। अभियान का उद्देश्य ट्रेनों में यात्रियों को केवल स्वीकृत खाद्य सामग्री और पैकेज्ड पेयजल उपलब्ध कराना तथा अनधिकृत उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाना है।