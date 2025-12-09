जम्मू और श्रीनगर से इंडिगो की 11 उड़ानें रद, दिनभर परेशान रहे यात्री

जागरण टीम, जम्मू। जम्मू और श्रीनगर से हवाई यातायात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया है। सोमवार को जम्मू से इंडिगो की तीन और श्रीनगर से आठ उड़ानें रद रहीं। कुल 11 उड़ानें रद रहने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। कई यात्री घंटों तक हवाईअड्डे पर वैकल्पिक उड़ानों की जानकारी लेते दिखे।

सुबह 11:05 बजे जम्मू से इंदौर जाने वाली उड़ान संख्या 6ई6332, दिल्ली से जम्मू आकर सुबह 11:20 बजे श्रीनगर जाने वाली उड़ान संख्या 6ई6757 तथा दिल्ली से जम्मू आकर वापस दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या 6ई2527 रद रही। उधर, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के प्रवक्ता ने कहा कि सोमवार को श्रीनगर के लिए सभी एयरलाइनों की कुल निर्धारित उड़ानों की संख्या 32 थी, जिनमें से आठ उड़ानें इंडिगो की थीं, जो एयरलाइन की ओर से सामान्य की जा रही परिचालन व्यवस्था के कारण रद कर दी गईं।

यात्रियों को हो रही परेशानी इंडिगो के कुछ विमानों का हालांकि संचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन कई उड़ानों के लगातार रद होने से यात्रियों में नाराजगी देखी गई। जम्मू में यात्रियों ने कहा कि एयरलाइन की ओर से समय पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न कराए जाने से परेशानी और बढ़ गई। इससे उन्हें आखिरी समय पर यात्रा योजना में बदलाव करना पड़ा।