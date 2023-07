Ladakh में तैनात हैं भारतीय सेना के मारक हथियार, कारगिल में दुश्मन ने फिर की शरारत तो हो जाएगा तबाह

जम्मू, विवेक सिंह। लद्दाख में दुश्मन ने फिर शरारत की तो अबकी बार भारतीय सेना उसे मिट्टी में मिला देगी। लद्दाख में नियंत्रण रेखा व वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात मारक हथियारों व आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन कर भारतीय सेना ने कारगिल से पड़ोसी देशों को संदेश दिया। लद्दाख में भारतीय सेना पाकिस्तान व चीन जैसे विस्तारवादी दुश्मन देशों का सामना करने के लिए तैयार हो रही है।

पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीन की सेना से हिंसक संघर्ष के बाद भारतीय सेना तीन सालों में कई गुना मजबूत हुई है। मारक तोपों, आधुनिक टैंकों, दिन रात दुश्मन की निगरानी करने वाले सर्विलांस उपकरणों, आधुनिक ड्रोन, यूएवी के साथ सेना का इन्फैंट्री के जवानों के पास अब अमरीका में बनी एम 16ए2, सिग सायर 716, बैरट एम 95 व विध्वंसक स्नाइपर राइफलों जैसे आधुनिक हथियार हैं।

सेना की फारेवर इन आपरेशन डिवीजन के इस प्रदर्शन के दौरान जीओसी मेजर जनरल सचिन मलिक ने सेना को मजबूत बनाने के अभियान के बारे में जानकारी देने के साथ युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। प्रदर्शनी देखने पहुंचे कारगिल के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी भी आधुनिक हथियार देख कर बहुत प्रभावित हुए।

लद्दाख में युद्ध के लिए हरदम तैयार सेना इन आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन ही नहीं, इस्तेमाल भी करती है। जारी वर्ष में ही अब तक सेना लद्दाख में 6 छोटे, बड़े युद्ध अभ्यास कर चुकी है। कठिन हालात में लद्दाख में तैनात जवानों का मनोबल ऊंचा है। ऐसे में लद्दाख में लगातार होने वाले इन युद्ध अभ्यासों के दौरान सशस्त्र सेनाओं ने वक्त आने पर दुश्मन पर संयुक्त प्रहार करने की रणनीति बनाई है। इन युद्ध अभ्यासों की गड़गड़ाहट ही लद्दाख में दुश्मन को दहलाने के लिए काफी है।

कारगिल युद्ध में लड़ चुके सेना की नागा रेजीमेंट के सेवानिवृत ब्रिगेडियर देवेन्द्र कुमार का कहना है कि अब लद्दाख में तैनात भारतीय सेना, विश्व की मजबूत सेनाओं में से एक है। सेना लद्दाख में भविष्य के युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही है। सेना 24 सालों में हर लिहाज से मजबूत हुई है। पिछले कुछ सालों में रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर सेना के बेड़े में हर वह हथियार लाया गया जो एक मजबूत सेना के पास होना चाहिए।

Proudly commemorating #KargilVijayDiwas with an incredible Shastra Pradarshan at #Kargil!

Young curious minds enthralled by handling cutting-edge #madeInIndia weapons & equipment under #AtmanirbharBharat initiatives; acquired experiences of leadership roles of women in… pic.twitter.com/R2p2vspWNz— NORTHERN COMMAND - INDIAN ARMY (@NorthernComd_IA) July 16, 2023