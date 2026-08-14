जागरण संवाददाता, जम्मू। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर जम्मू-कश्मीर पुलिस के 53 अधिकारियों और जवानों को वीरता एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदकों से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी सूची के अनुसार जम्मू-कश्मीर को पुलिस सेवा में 38 वीरता पदक, एसएसपी शौकत हुसैन शाह उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और अन्य 13 अधिकारियों व जवानों को सराहनीय सेवा पदक मिले हैं।

पदक पाने वालों में सिविल डिफेंस डिवीजनल वार्डन विनोद कुमार शर्मा भी शामिल हैं।वीरता पदक पाने वालों में पुलिस के विभिन्न रैंक के अधिकारी और जवान शामिल हैं। हेड कांस्टेबल रईश अहमद रेशी को लगातार दूसरी बार वीरता पदक, जबकि डीएसपी सरफराज बशीर को दूसरी बार वीरता पदक प्रदान किया गया है।

वीरता पदक पाने वाले अधिकारी और जवान इसके अलावा डीआइजी शिव कुमार, डीआइजी राजीव पांडे, एसएसपी शाोभित डी. सेक्सेना, एसपी नसीर अहमद, एसपी दिव्य डीए डीएसपी मोहम्मद उस्मान, डीएसपी धीरज कुमार, डीएसपी शकीर हसन, डीएसपी विक्रम नाग,डीएसपी खुर्शीद अमहद वानी, डीआइजी राजीव पांडे, इंस्पेक्टर कालू दीन, कांस्टेबल वसीम मोही-उद-दीन लोन, हेड कांस्टेबल मंजूर अहमद, हेड कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद, सब इंस्पेक्टर अशाक हुसैन पी., हेड कांस्टेबल किशोर कुमार, इंस्पेक्टर कालू दीन, और अन्य पुलिसकर्मियों को भी वीरता पदक के लिए चुना गया है।

SSP शौकत हुसैन शाह को राष्ट्रपति सम्मान वहीं, जम्मू-कश्मीर के एसएसपी शौकत हुसैन शाह को राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा सम्मान के लिए चुना गया है। इसके अतिरिक्त सराहनीय सेवा पदक पाने वालों में एसएसपी संदीप कुमार और एसएसपी अमित गुप्ता, जबकि डीएसपी राजेश शर्मा, मुजफ्फर अहमद शाह, कुलजीत सिंह और शरत चंदर सिंह शामिल हैं।

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इसी तरह इंस्पेक्टर शमीम अहमद, विक्रम सिंह और मुमिन अहमद राथर, एएसआई बोध राज और मुश्ताक अहमद, सब इंस्पेक्टर मंजूर अहमद गाडा तथा कांस्टेबल अशरफ गुल को भी सराहनीय सेवा पदक के लिए चुना गया है।पदकों की यह सूची जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए विशेष महत्व रखती है।