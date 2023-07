शराब के नशे में धुत युवक ने नाबालिग को पीटा, जूतों पर नाक रगड़वाकर मंगवाई माफी; वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाला

शराब के नशे में धुत एक युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाले किशोर को बुरी तरह से पीटा। किशोर को हथियार दिखाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ मारपीट की। आरोपी ने किशोर को जमीन पर लेटा कर उसके मुंह के ऊपर अपना जूता रखा और उसका वीडियो बनाता रहा और उससे जूते पर नाक रगड़वाकर माफी मांगवाई।

शराब के नशे में धुत युवक ने नाबालिग को पीटा

जम्मू, जागरण संवाददाता। शराब के नशे में धुत एक युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाले 14 वर्षीय किशोर को बुरी तरह से पीटा। इतनी ही नहीं, आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया और बाद में वीडियो को इंटरनेट मीडिया में वायरल भी कर दिया। किशोर के परिवार की शिकायत पर छन्नी हिम्मत पुलिस ने आरोपित की धर पकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि वीडियो को आरोपित ने इंटरनेट मीडिया से हटा लिया है। हथियार की नोक पर पीड़ित को अपने साथ ले गया आरोपी घटना के बारे में पीड़ित परिवार ने बताया कि बीते सोमवार उनका बेटा सड़क किनारे पैदल चल रहा था। इतने में आरोपित मोहित चौधरी निवासी छन्नी हिम्मत मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया। उसने किशोर को देखा और उसे कहने लगा कि वह उसे घूर कर देख रहा है। दोनों में हल्की बहस हुई जिसके बाद आरोपित ने अपने मोटरसाइकिल में रखे तेजधार हथियार टोके को दिखाया और किशोर को जबरन अपने मोटरसाइकिल पर बैठा कर अपने घर ले गया। माफी मंगवाने के लिए जूते पर रगड़वाई नाक आरोप है कि मोहित ने किशोर को जमीन पर लेटा कर उसके मुंह के ऊपर अपना जूता रखा और उसका वीडियो बनाता रहा। इतना हीं नहीं आरोपित ने किशोर से माफी मंगवाने के लिए उस से अपने जूतों पर नाक तक रगड़वाया था। जिसका वह वीडियो भी बना रहा था। किशोर जब घबराया हुआ घर पर पहुंचा तो उसके अभिभावकों को उसके साथ कुछ गलत होने का संदेह हुआ। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस पीड़ित के परिवार वालों ने किशोर के दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मोहित चौधरी ने उसे मारपीट कर उसका वीडियो बना लिया है। वहीं, एसएचओ छन्नी हिम्मत नीरज चौधरी ने बताया कि आरोपित की तलाश में दबिश दी जा रही है। वह अपने घर से फरार हो चुका है। उसकी तलाश की जा रही है।

