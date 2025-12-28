Language
    जम्मू-कश्मीर: मीरवाइज संस्था पर टिप्पणी से आहत इम्तियाज रशीद ने छोड़ी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, सज्जाद लोन को लिखा लेटर

    By Rohit Jandiyal Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कान्फ्रेंस के नेता इम्तियाज़ रशीद चश्ती ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने मीरवाइज़-ए-कश्मीर संस्था के बारे में पार्टी ...और पढ़ें

    Hero Image

    मीरवाइज़ उमर फारूक (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कान्फ्रेंस के नेता इम्तियाज़ रशीद चश्ती ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने पार्टी नेताओं द्वारा मीरवाइज़-ए-कश्मीर संस्था के बारे में हाल ही में की गई टिप्पणियों पर गंभीर आपत्तियां जताई हैं।

    पार्टी अध्यक्ष सज्जाद लोन को लिखे अपने त्यागपपत्र में चश्ती ने कहा कि उनका फैसला आस्था, ज़मीर और नैतिक ज़िम्मेदारी से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान और एक कश्मीरी होने के नाते, वह मीरवाइज़ संस्था को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर, सर्वोच्च धार्मिक और नैतिक सम्मान देते हैं।

    चश्ती ने कहा कि कोई भी बात या बयान जो मीरवाइज़-ए-कश्मीर की गरिमा और पवित्रता को कम करता है, वह उन्हें मंज़ूर नहीं है और उनके निजी विश्वासों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हालांकि राजनीतिक असहमति और वैचारिक बहस लोकतांत्रिक राजनीति के जायज़ पहलू हैं लेकिन सम्मानित धार्मिक संस्थाओं के प्रति अनादर को सही नहीं ठहराया जा सकता।

    अपनी स्थिति साफ़ करते हुए चश्ती ने कहा कि उनके इस्तीफ़े को पार्टी के किसी भी व्यक्ति के प्रति निजी दुश्मनी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका फ़ैसला पूरी तरह से सिद्धांतों पर आधारित था और धार्मिक परंपराओं और निजी विश्वास के प्रति सम्मान से जुड़ा था।