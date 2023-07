Jammu: पानी की बोतलों से लदे लोड कैरियर में अवैध रूप से मवेशी तस्करी, पुलिस ने किया भंडाफोड़; आरोपी फरार

Smuggling of Cattle in Jammu जम्मू नगरोटा पुलिस ने पानी की बोतलों में मवेशी तस्करी के एक प्रयास को विफल किया है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह लोड कैरियर पहुंचा था। लोड कैरियर के ऊपर पानी की बोतलों को लादा गया था जबकि बीच में लकड़ी के फट्टे डाल कर बाक्स बनाया गया था जिसमें मवेशियों को क्रूरता के साथ भरा गया था। पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गया।

पानी की बोतलों से लदे लोड कैरियर में अवैध रूप से मवेशी तस्करी

