'आप हैं तो हम सुरक्षित', बॉर्डर पर तैनात जवानों को बहनों की कमी नहीं होगी महसूस, बच्चों ने भेजीं हजारों प्यार भरी राखियां

राज्य ब्यूरो, जम्मू। रक्षाबंधन का त्योहार अभी आया नहीं, पर सरहद पर देश की रक्षा में तैनात जवानों के लिए राखियों की सौगात जम्मू से रवाना हो गई है। दैनिक जागरण जम्मू-कश्मीर के लोकप्रिय अभियान भारत रक्षा पर्व के तहत शहर के स्कूली बच्चों और प्रमुख सामाजिक संस्थाओं द्वारा बड़े ही स्नेह और देशभक्ति के रंगों से सजाई गई हजारों राखियां बुधवार को भारतीय सेना को सौंपी गईं।

जम्मू स्थित रक्षा जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित एक सादे और भावुक कार्यक्रम में ये सभी राखियां रक्षा जनसंपर्क अधिकारी एवं प्रवक्ता जम्मू क्षेत्र लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्त्वाल को सौंपी गईं। यहां से ये राखियां जम्मू-कश्मीर की अग्रिम चौकियों, घाटी के दुर्गम इलाकों, एलओसी और सियाचिन ग्लेशियर जैसी बर्फीली चोटियों पर तैनात भारत के वीर जवानों तक पहुंचाई जाएंगी।

राखी में नहीं, भावना में है ताकत यह सिर्फ बाजार की राखियां नहीं हैं। इनमें बच्चों की मासूमियत और देश के प्रति उनका सम्मान गूंथा हुआ है। किसी राखी पर तिरंगा बनाया गया है, तो किसी पर 'जय हिंद', 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' के नारे लिखे हैं। कई बच्चों ने राखी के साथ अपने हाथ से लिखे पत्र भी भेजे हैं।

कारमल काॅन्वेंट स्कूल कुंजवानी की एक छात्रा ने अपनी राखी के साथ एक छोटी सी पर्ची लगाई थी जिस पर लिखा था, 'भैया, आप हो तो हम सुरक्षित हैं, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।' वहीं ब्लूमिंग डेल स्कूल की छात्रा अनन्या ने अपनी राखी के साथ संदेश लिखा 'सरहद पर खड़े मेरे बड़े भाई, राखी के साथ दुआ भी भेज रही हूं। आप सुरक्षित रहें।' ये पंक्तियां जवानों को भावुक करने वाली थीं। सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं ने भी विशेष रूप से बड़ी राखियां के साथ अपने आशीर्वाद भेजे हैं।

दैनिक जागरण का यह अभियान हर साल की तरह इस बार भी यह संदेश दे रहा है कि सरहद पर खड़ा हर जवान अकेला नहीं है। जम्मू-कश्मीर का हर बच्चा, हर नागरिक उनके साथ है। धागा भले ही छोटा हो, पर उसमें बंधा स्नेह और सम्मान असीम है।