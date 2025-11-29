Language
    भाईचारे की अद्भुत मिसाल! जम्मू में मुस्लिम के घर चला बुलडोजर तो हिंदू पड़ोसी ने घर बनाने के लिए गिफ्ट की जमीन

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:58 AM (IST)

    जम्मू में एक मुस्लिम परिवार का घर ढहाए जाने के बाद, एक हिंदू पड़ोसी ने उन्हें घर बनाने के लिए अपनी जमीन दान कर दी। मोहम्मद शफी का घर बुलडोजर से गिरा दिया गया था, जिसके बाद रमेश कुमार ने मदद की पेशकश की। यह घटना सांप्रदायिक सद्भाव और मानवता की एक प्रेरणादायक मिसाल है, जो भाईचारे का संदेश देती है।

    जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम यू-ट्यूबर के घर चला बुलडोजर (सोशल मीडिया फोटो)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। सरकारी जमीन पर बने यूट्यूबर अरफाज के मकान को ढहाने के बाद सहानुभूति जताने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को एक हिंदू पड़ोसी ने प्रभावित परिवार को अपना घर फिर से बनाने के लिए भूखंड उपहार में देने की पेशकश की।

    कुलदीप कुमार और उनकी बेटी तान्या ने पत्रकार के परिवार को ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पांच मरला का भूखंड देने की पेशकश की। कुमार ने कहा, ‘‘मैं अपनी बेटी के माध्यम से परिवार को पांच मरला जमीन उपहार में दे रहा हूं ताकि मेरा भाई अपना घर दोबारा बना सके।’’ वह निर्माण में भी सहायता करेंगे। प्रभावित परिवार को उपहार देने का उनका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया, जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं।

    पीडीपी प्रमुख ने साधा निशाना

    बीते शुक्रवार जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) ने कथित रूप से पत्रकार अरफाज अहमद डैंग के घर को गिरा दिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में सियासत भी तेज हो गई। 

    पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश या देश का कोई अन्य राज्य नहीं हैं, यहां लाचार मुस्लिम परिवारों के घरों को निशाना बनाया जाता है या अल्पंसख्यकों का उत्पीड़न आम बात हो चुकी है। यह जम्मू-कश्मीर है, जहां अरफाज ने 40 वर्ष पहले तीन मरला सरकारी जमीन पर एक मामूली घर बनाया था, उसके घर को कुछ ही सेकेंड में मलबे में बदल दिया गया।