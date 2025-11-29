भाईचारे की अद्भुत मिसाल! जम्मू में मुस्लिम के घर चला बुलडोजर तो हिंदू पड़ोसी ने घर बनाने के लिए गिफ्ट की जमीन

जागरण संवाददाता, जम्मू। सरकारी जमीन पर बने यूट्यूबर अरफाज के मकान को ढहाने के बाद सहानुभूति जताने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को एक हिंदू पड़ोसी ने प्रभावित परिवार को अपना घर फिर से बनाने के लिए भूखंड उपहार में देने की पेशकश की।

कुलदीप कुमार और उनकी बेटी तान्या ने पत्रकार के परिवार को ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पांच मरला का भूखंड देने की पेशकश की। कुमार ने कहा, ‘‘मैं अपनी बेटी के माध्यम से परिवार को पांच मरला जमीन उपहार में दे रहा हूं ताकि मेरा भाई अपना घर दोबारा बना सके।’’ वह निर्माण में भी सहायता करेंगे। प्रभावित परिवार को उपहार देने का उनका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया, जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं।