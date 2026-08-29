नेपाल की तबाही पर कविंदर गुप्ता चिंतित, बोले- जलवायु परिवर्तन बड़ी चुनौती, हिमालयी क्षेत्र में खतरे पर किया आगाह

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने नेपाल-तिब्बत क्षेत्र में हाल ही में फ्लैश फ्लड से हुई भारी तबाही पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की तबाही लगातार जारी रही तो दुनिया को इसका समाधान तलाशने के लिए गंभीरता से विचार करना होगा।

शनिवार को राज्यपाल ने जम्मू में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन गई है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग हम सभी के लिए बड़े मुद्दे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा न हो।

आइआइटी, रोपड़ और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी की हाल ही में संयुक्त रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के संभावित खतरे के प्रति आगाह किए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं की संभावना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता है कि हिमालयी क्षेत्र में कहीं भी ऐसी घटना न हो। हमारा आपदा प्रबंधन विभाग इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है।

राज्यपाल ने कहा कि आपदा से प्रभावित परिवारों और लोगों की मदद पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने संतोष जताया कि भारत सरकार ने प्रभावित क्षेत्र को तत्काल सहायता पहुंचाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

युवाओं को विकसित भारत के विजन से जोड़ने की तैयारी उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को अपने जीवन को फिर से खड़ा करने में मदद करने के लिए समाज के सभी वर्गों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में आगे आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों को शामिल कर एक टास्क फोर्स गठित करने के संबंध में राज्यपाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन में योगदान देने के लिए तैयार करना है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में करीब दो दर्जन विश्वविद्यालय हैं और वह इनमें से कुछ विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। हाल के दिनों में विकसित भारत को लेकर हो रही चर्चाओं के मद्देनजर इस बात पर विचार किया जा रहा है कि युवाओं को भविष्य के लिए किस प्रकार तैयार किया जाए। राज्यपाल ने बताया कि सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को रोजगार, आजीविका के अवसरों और स्थानीय संसाधनों की संभावनाओं पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है।

रोजगार के नए रास्ते तलाशेंगे विश्वविद्यालय उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने प्रमुख मुद्दों में से एक रोजगार का है। हमने इस पर चर्चा की कि आजीविका के कौन-कौन से अवसर पैदा किए जा सकते हैं और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से आय के साधन कैसे विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी संस्थानों को 10 दिनों के भीतर एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि वे अगले 100 दिनों में क्या-क्या उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

इसके बाद कार्यक्रम को ठोस कार्ययोजना के माध्यम से लागू किया जाएगा। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई यह पहल सकारात्मक परिणाम देगी और विकसित भारत के विजन को साकार करने में मददगार साबित होगी।

छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग का भी प्लान प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जेनरेशन जेड के उल्लेख और छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग जैसी पहल के संदर्भ में राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों से इस संबंध में पहले ही एक विस्तृत रोडमैप तैयार करने को कहा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा और यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों से संबंधित विवाद पर गुप्ता ने संगठन का बचाव किया।