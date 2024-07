डिजिटल डेस्‍क, लद्दाख। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्‍त साइमन वोंग (Simon Wong in Ladakh) लद्दाख में रविवार इंजोय करते दिखे। साइमन ने लद्दाख की कुछ खूबसूरत फोटो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। फोटो डालते समय साइमन ने कैप्‍शन में लिखा कहा कि लद्दाख एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है जिसे अवश्य करना चाहिए।

भारत में साइमन वोंग सिंगपुर के राजदूत हैं। वह आए दिन सुर्खियों में छाए रहते हैं। बिरयानी डे हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन साइमन सोशल मीडिया पर पोस्‍ट के जरिए अपने विचार शेयर जरूर करते हैं।

Happy Sunday everyone! Ladakh is a must make spiritual journey in Incredible India. - HC Wong#IncredibleIndia @incredibleindia @utladakhtourism pic.twitter.com/tFPatnylhN