Jammu and Kashmir: कठुआ में भारी बारिश बनी आफत, भूस्खलन की चपेट में आए कई घर; आठ लोगों की हुई मौत

Jammu Weather Update कठुआ में बुधवार को भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। इसके कारण तीन बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। कठुआ के उपायुक्त राकेश मिन्हास ने मृतक के परिजनों को तत्काल 50000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया। वहीं अधिकारी ने घायलों के लिए 25000 रुपये की तत्काल राहत राशि देने की मंजूरी दी है।

भूस्खलन की चपेट में आए कई घर; पांच लोगों की हुई मौत : एजेंसी

जम्मू, पीटीआई। जम्मू-कश्मीर के कुछ जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कठुआ जिले में बुधवार को भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। इसके कारण तीन बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। कठुआ के उपायुक्त राकेश मिन्हास ने मृतक के परिजनों को तत्काल 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया। मृतकों के परिवार को 50 हजार देने का किया ऐलान मिन्हास ने बताया कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में पांच लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि तीन अन्य अभी भी बानी तहसील में ढहे घर के मलबे में फंसे हुए हैं। लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों के लिए 50,000 रुपये और घायलों के लिए 25,000 रुपये की तत्काल राहत मंजूर की गई है। तीन का शव बरामद, दो की तलाश जारी अधिकारी ने कहा कि सुरजन में अपने घर के मलबे में फंसे तीन लोगों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान जारी है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि गांव में दो घर ढह गए, जिसमें पांच लोग फंस गए। जबकि शाहबाज़ अहमद (14) और नज़ीर तबस्सुम (10) के शव बचावकर्मियों ने बरामद कर लिए हैं। जबकि, तीन अन्य अभी भी लापता हैं और उन्हें निकालने के लिए अभियान जारी है। दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त सिट्टी गांव में एक 13 वर्षीय बच्चा अपने घर के पास भूस्खलन की चपेट में आ गया। अधिकारी ने बताया कि द्रंगल-मंडोट में अपने घर के पास भूस्खलन की चपेट में आने के बाद 55 वर्षीय महिला का शव भी बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि 50 वर्षीय शाम लाल नामक व्यक्ति की भी डग्गर के पास भुलडी नाले में भूस्खलन के कारण मौत हो गई, जब वह अपने घर को नुकसान से बचाने के लिए पानी के रास्ते को साफ करने की कोशिश कर रहा था। अधिकारी ने कहा कि जहां दो घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं कई अन्य घरों को आंशिक नुकसान हुआ।

