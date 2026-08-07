छुट्टियों में भी काम, फिर भी भेदभाव! जम्मू में स्वास्थ्य कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, 15 अगस्त के बाद हड़ताल की चेतावनी
Jammu News: जम्मू में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों ने 2.5 दिन के वेतन भत्ते की बहाली न होने पर स्वतंत्रता दिवस के ...और पढ़ें
HighLights
गैर-राजपत्रित कर्मचारियों ने 2.5 दिन के वेतन भत्ते की मांग की।
स्वतंत्रता दिवस के बाद पूरे जम्मू-कश्मीर में हड़ताल की चेतावनी।
सरकार पर आश्वासनों के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप।
राज्य ब्यूरो, जम्मू. जम्मू में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के गैर राजपत्रित कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर 2.5 दिन के वेतन के बराबर दिए जाने वाले भत्ते को फिर से शुरू नहीं किया तो स्वतंत्रता दिवस के बाद वे हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बार-बार आश्वासनों के अतिरिक्त सरकार ने कुछ भी नहीं दिया।
जम्मू-कश्मीर मेडिकल इंप्लाइज फेडरेशन के बैनर तले वीरवार को गांधीनगर अस्पताल में बैठक आयोजित हुई। इसमें सभी ब्लाक प्रधान, जिला प्रधान और संबंधित एसोसिएशनों के अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त मेडिकल मेडिकल कालेज जम्मू के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप
मेडिकल कालेज जम्मू की इंप्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर अब भी इस मांग को पूरा नहीं किया तो कर्मचारियों के पास आंदोलन के अतिरिक्त कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि आठ महीनों से इन कर्मचारियों का भत्ता बंद है, लेकिन वे लगातार डयूटी दे रहे हैं।