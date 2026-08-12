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    हरियाली अमावस्या आज, इस चीज से मिलेगा पितरों का आशीर्वाद, जानें स्नान, दान और तर्पण की मान्यता

    By Ashok Sharma Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:16 AM (IST)

    श्रावण मास की हरियाली अमावस्या का सनातन परंपरा में विशेष महत्व है, जो पितरों के आशीर्वाद और प्रकृति संरक्षण से जुड़ा है। इस दिन पौधारोपण करना शुभ माना ...और पढ़ें

    हरियाली अमावस्या पर पाएं पितरों का आशीर्वाद।

    हरियाली अमावस्या पर पाएं पितरों का आशीर्वाद

    HighLights

    1. हरियाली अमावस्या का पितरों और प्रकृति संरक्षण में विशेष महत्व।

    2. इस दिन पौधारोपण से पितरों का आशीर्वाद मिलता है।

    3. किसानों के लिए अच्छी फसल और मानसून की कामना का पर्व।

    जागरण संवाददाता, जम्मू : श्रावण मास की अमावस्या को सनातन परंपरा में विशेष महत्व प्राप्त है। इस अमावस्या को ‘हरियाली अमावस्या’ कहा जाता है। इस वर्ष हरियाली अमावस्या 12 अगस्त, बुधवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण से जुड़ा यह पर्व लोगों को वृक्षों और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व का स्मरण कराता है।

    श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं ज्योतिषाचार्य महंत रोहित शास्त्री के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने जाते हैं। इसलिए इस दिन स्नान, व्रत, पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान तथा दान-पुण्य का विशेष महत्व है।

    हरियाली अमावस्या पर पौधारोपण करना शुभ 

    उन्होंने कहा कि हरियाली अमावस्या पर पौधारोपण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वृक्ष लगाने से पितरों की प्रसन्नता के साथ प्रकृति का संरक्षण भी होता है।

    नदी में स्नान संभव न हो तो क्या करें

    शास्त्री के अनुसार, यदि पवित्र नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। नदी अथवा तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना भी पुण्यदायी माना गया है।

    किसानों के लिए भी विशेष महत्व

    हरियाली अमावस्या किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन किसान एक-दूसरे को गुड़ और धानी (नवीन फसल) का प्रसाद देकर अच्छे मानसून और समृद्ध फसल की कामना करते हैं। कई स्थानों पर कृषि उपकरणों की पूजा करने की भी परंपरा है।

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