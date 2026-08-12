लंगर के गीले कचरे से बनेगी खाद, जम्मू के गुरुद्वारे में निगम ने शुरू की अनोखी पहल, पार्कों में इस्तेमाल होगी

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू नगर निगम ने जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से चांद नगर स्थित गुरुद्वारा महारानी चांद कौर परिसर में आन-साइट एरोबिन स्थापित किया है। निगम आयुक्त डा. देवांश यादव के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारे में रोजाना आयोजित होने वाले लंगर से निकलने वाले गीले कचरे का वैज्ञानिक और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से निपटारा करना है।

यह पहल शहर के लैंडफिल स्थलों पर कचरे के दबाव को कम करने में मदद करेगी और जम्मू के अन्य धार्मिक संस्थानों के लिए एक टिकाऊ जीरो-वेस्ट माडल स्थापित करेगी। इससे लंगर से निकलने वाले गीले अवशिष्ट को प्रोसेस करके पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद तैयार की जाएगी।

इस खाद का उपयोग पार्कों में होगा इस खाद का उपयोग जम्मू शहर के सार्वजनिक पार्कों, ग्रीन बेल्ट और शहरी बगीचों की हरियाली बढ़ाने में किया जाएगा। एरोबिन प्रणाली बिना किसी बाहरी बिजली और कचरा पलटने के स्रोत पर ही दुर्गंध-रहित और जैविक खाद बनाने की सुविधा प्रदान करती है।

इस मौके पर निगम आयुक्त ने कहा कि गुरुद्वारों में लंगर व्यवस्था रहती है। ऐसे ही अन्य धार्मिक स्थलों पर भी एरोबिन स्थापित किए जाएंगे। इससे कचरे का निस्तारण सरल और सुगम होता चला जाएगा। निगम विभिन्न तरीकों को अपनाते हुए कचरे के निस्तारण की दिशा में अग्रसर है।

खबरें और भी





