जम्मू-कश्मीर में कितने रोहिंग्या-बांग्लादेशी? चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने, जम्मू में घाटी से 7 गुना ज्यादा

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आबादी में बदलाव को लेकर गठित हाई-लेवल कमेटी (HLCDC) के सामने सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़ा आंकड़ा पेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू संभाग के 10 जिलों में 6,737 रोहिंग्या और 46 बांग्लादेशी नागरिक, जबकि कश्मीर घाटी में 919 रोहिंग्या और 458 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है।

यह आंकड़ा उस समय सामने आया जब कमेटी के चार सदस्य 10 अगस्त को जम्मू में सीमा और आसपास के क्षेत्रों में आबादी में आए बदलावों का जायजा लेने पहुंचे थे। रिपोर्ट में दिए गए सरकारी डेटा के अनुसार, जम्मू में रोहिंग्याओं के खिलाफ 101 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 179 पुरुष और 21 महिलाएं शामिल हैं। कश्मीर घाटी में 16 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 41 महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं।

बॉर्डर वाले इलाकों में रोहिंग्या की मौजूदगी चिंता का विषय अधिकारियों ने कमेटी को बताया कि हालांकि पिछले दो साल में रोहिंग्या बस्तियों की संख्या में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बॉर्डर वाले इलाकों में उनकी मौजूदगी सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सुरक्षा अधिकारियों ने कुछ रोहिंग्याओं के संगठित अपराध, ड्रग तस्करी और मानव तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया है।

जम्मू के इन ज़िलों में रोहिंग्या बस्तियों की पहचान जम्मू के जिन ज़िलों में रोहिंग्या बस्तियों की पहचान की गई है, उनमें डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रियासी, सांबा, उधमपुर और रामबन शामिल हैं। घाटी में, सरकारी डेटा में जिन ज़िलों की पहचान की गई है, उनमें श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा शामिल हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बॉर्डर वाले ज़िलों में अवैध रूप से आने-बसने से जुड़े मुद्दों और निगरानी व सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने की ज़रूरत पर विस्तार से चर्चा हुई। कमेटी ने उन सिविल सोसाइटी समूहों से भी मुलाकात की जो इन कैंपों में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने रोहिंग्याओं के बसने को लेकर हो रही राजनीतिक चर्चा और उनकी असल भौगोलिक स्थिति के बीच अंतर की ओर इशारा किया।

यादातर घाटी के बजाय जम्मू में रह रहे उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुख्य रूप से मुस्लिम होने के बावजूद, जम्मू-कश्मीर में बसे लोगों में से ज़्यादातर घाटी के बजाय जम्मू इलाके में रह रहे हैं। अधिकारी के अनुसार, म्यांमार से भारत आए कई रोहिंग्या पहले हैदराबाद गए, जबकि बाद में बड़ी संख्या में लोग जम्मू चले गए और वहीं बस गए, खासकर 2012 और 2017 के दौरान।

अधिकारियों ने कहा कि जम्मू में रोहिंग्या बस्तियों का होना एक खास चिंता का विषय है क्योंकि यह इलाका अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है और इससे सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी जुड़े हैं। रोहिंग्या महिलाओं की तस्करी के आरोप रिपोर्ट में उन आरोपों का भी ज़िक्र है कि कुछ रोहिंग्या महिलाओं को कश्मीरी पुरुषों की ओर से जम्मू से घाटी लाया गया और अनौपचारिक व्यवस्थाओं के ज़रिए उनसे शादी की गई। सूत्रों के अनुसार, जांच में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें महिलाओं को ज़बरदस्ती और यौन शोषण का सामना करना पड़ा।

एक सूत्र के हवाले से कहा गया, हाल के वर्षों में मानव तस्करी के ऐसे कई मामले सामने आए हैं," साथ ही यह भी दावा किया गया कि ड्रग्स से जुड़े मामलों में कुछ रोहिंग्याओं की संलिप्तता चिंता का विषय है।

जनसांख्यिकीय बदलावों की पड़ताल के लिए बनी HLCDC गृह मंत्रालय ने 26 मई को HLCDC का गठन किया ताकि जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन किया जा सके और उनसे निपटने के उपाय सुझाए जा सकें। समिति को एक साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इसके काम में भारत में रह रहे प्रवासियों को कानूनी और समयबद्ध तरीके से हिरासत में लेने या निर्वासित करने के लिए एक व्यवस्थित और स्थायी संचालन प्रणाली की सिफारिश करना भी शामिल है।