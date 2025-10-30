Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, एक नवंबर से शुरू होंगी कई एक्सप्रेस ट्रेनें, चेक करें लिस्ट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:57 AM (IST)

    रेलवे ने यात्रियों के लिए खुशखबरी देते हुए नवंबर की शुरुआत से कई महत्वपूर्ण मार्गों पर बंद ट्रेनों को फिर से चलाने का निर्णय लिया है। इनमें वैष्णो देवी कटड़ा, जम्मू तवी, बांद्रा, कोटा और योगनगरी ऋषिकेश को जोड़ने वाली प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। यह फैसला तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, जम्मू। लंबे इंतजार के बाद रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने नवंबर की शुरुआत से कई अहम मार्गों पर बंद पड़ी ट्रेनों को फिर से पटरी पर दौड़ाने का फैसला लिया है। इसमें माता वैष्णो देवी कटड़ा, जम्मू तवी, बांद्रा, कोटा और योगनगरी ऋषिकेश को जोड़ने वाली प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और आम यात्रियों सभी को सफर में बड़ी राहत मिलने वाली है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन सभी ट्रेनों को ट्रैक की तकनीकी जांच और सुरक्षा रिपोर्ट के बाद ही चलाने की अनुमति दी गई है। ये ट्रेनें एक से पांच नवंबर के बीच चरणबद्ध रूप से चलनी शुरू होंगी।

    वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेनें लिस्ट में....

    रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिन ट्रेनों की सेवाओं को बहाल करने की घोषणा की है। इससे उत्तर भारत के तीर्थस्थलों और प्रमुख शहरों के बीच रेल संपर्क फिर से सुचारु होगा।

    खासकर वैष्णो देवी, ऋषिकेश और कामाख्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए निर्णय यात्रा को सुविधाजनक और किफायती बनाएगा। बता दें कि करीब दो माह पहले बारिश और जलभराव से रेल सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। इसके बाद जम्मू से जाने और आने वाली ट्रेनें आनी बंद हो गई थी।

    धीरे-धीरे सामान्य हो रहा रेल परिचालन

    जम्मू रेल मंडल के सीनियर कामर्शियल रेलवे मैनेजर उचित सिंघल ने बताया कि मंडल में रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और निरंतरता सुनिश्चित करने के बाद ही ट्रेनों को फिर से चलाया जा रहा है। यह ट्रेनें छठे फेज में चलाई जा रही हैं। इससे पहले पांच फेज में कई ट्रेनों का सफलतापूर्वक फिर से संचालन किया जा चुका है।

    आने वाले दिनों में अन्य ट्रेनों का परिचालन भी धीरे-धीरे सामान्य किया जाएगा। सिंघल ने यात्रियों से अपील की कि वे यात्रा से पहले अपने ट्रेन शेड्यूल की जानकारी उत्तर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित हेल्पलाइन नंबरों से अवश्य प्राप्त करें। ऐसा करने से किसी भी असुविधा या यात्रा में बाधा से बचा जा सकेगा। जम्मू मंडल में धीरे-धीरे ट्रेनों की रफ्तार वापस पटरी पर लौट रही है, जिससे यात्रियों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

    इन ट्रेनों का किया जा रहा संचालन

    • ट्रेन संख्या 19027-28 (जम्मूतवी - बांद्रा टर्मिनस) — संचालन 3 नवंबर से।
    • ट्रेन संख्या 15655-56 (श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा - कामाख्या) — संचालन 5 नवंबर से।
    • ट्रेन संख्या 14609-10 (श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा - योगनगरी ऋषिकेश) — संचालन 01 नवंबर से।
    • ट्रेन संख्या 19803-34 (श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा - कोटा) — संचालन 02 नवंबर से।